Поява Путіна на світовій арені разом із низкою лідерів, які роками засуджували його та намагалися ізолювати через війну в Україні, викликала критику в їхніх країнах.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року президент Росії Володимир Путін не брав участь у більшості міжнародних самітів. Російський диктатор, відтак, давно не з'являвся на "сімейних фото", для яких лідери позують на цих зустрічах, пише The New York Times. Втім, у четвер, 19 листопада, він не лише приєднався до "сімейного фото" на форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а й був у центрі уваги, стоячи поруч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, господарем заходу. Президент Трамп стояв з іншого боку від Сі.

Поява Путіна на світовій арені разом із низкою лідерів, які роками засуджували його та намагалися ізолювати через війну в Україні, викликала критику в їхніх країнах. Фото викликало питання, чи справді світ висловлює міжнародну рішучість протистояти російській агресії.

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Напередодні саміту точилися дискусії щодо того, чи бойкотуватиме якийсь із лідерів фотографію, після того, як кілька міністрів закордонних справ на зустрічі G20 минулого місяця в Атланті, відмовилися фотографуватися разом із головним дипломатом Росії Сергієм Лавровим. Зрештою, тоді фото взагалі скасували.

Як лідери країн відреагували на фото з Путіним

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, відповідаючи на неодноразові запитання журналістів, заявив, що враховувати побажання країни-господаря, Китаю, є "справою гарних манер", додавши, що позиція його країни щодо війни залишається твердою.

"Китай — наш господар тут. Я поважаю це. Але ми також чітко висловимо свою позицію щодо України", — сказав він у середу .

Перед фотографією прем'єр-міністра Канади Марка Карні запитали, чи братиме він участь у "сімейному фото" і як він "публічно продемонструє" протест проти Путіна, якого канадці очікують від свого лідера.

"Коротка відповідь щодо протоколу участі у фотосесії: так, я візьму участь у фотосесії з поваги до господаря", – сказав пан Карні, додавши, що докір Канада продовжує засуджувати Росію через війну в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, що Президент США Дональд Трамп зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Глава Білого дому висловив сподівання на "плідні" переговори і заявив, що зустріч принесе "багато хорошого".

Крім цього, 18 листопада Японія вперше за останні роки провела зустріч з Володимиром Путіним у межах саміту АТЕС.