Оккупационные власти Крыма планируют запустить пассажирские катера между портами Крым и Кавказ через Керченский пролив. Впрочем, работа катеров будет зависеть от погодных условий.

С 20 ноября оккупационные власти Крыма планируют запустить пассажирские катера между портами "Крым" и "Кавказ" через Керченский пролив. Проезд планируется сделать бесплатным, однако автомобили катера перевозить не будут, сообщил советник российского главы Крыма Олег Крючков в эфире местного телеканала "Крым 24".

По словам Крючкова, пассажиров будут доставлять на автобусах в порт "Крым" в Керчи. А уже оттуда они смогут отправиться на катерах в порт Кавказ на Таманском полуострове России. Там для продолжения поездки в Краснодар или Тамань планируется организовать автобусные перевозки.

В то же время Крючков уточнил, что работа катеров будет зависеть от погодных условий. Из-за штормов движение через Керченский пролив может приостанавливаться несколько раз в неделю. Кроме того, на катерах запрещено перевозить бензин в канистрах.

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Напомним, что Фокус сообщал, что в ночь на 17 ноября произошла еще одна масштабная атака на Крымский мост с применением различных средств поражения. Впоследствии стало известно об обрушении арки и автомобильной секции длиной около 220 метров.

Кроме того, после атак на Крымский мост в оккупированном Севастополе на АЗС образовались очереди из-за массовой скупки топлива. Местные оккупационные власти ввели ограничения на продажу бензина — за одну заправку можно приобрести полный бак и не более 20 литров в канистрах.

Кроме того, Путин впервые высказался по поводу ударов по Крымскому мосту и пригрозил ответом.