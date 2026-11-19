Окупаційна влада Криму планує запустити пасажирські катери між портами Крим і Кавказ через Керченський пролив. Втім робота катерів залежатиме від погодних умов.

Від 20 листопада окупаційна влада Криму планує запустити пасажирські катери між портами Крим і Кавказ через Керченський пролив. Проїзд планують зробити безплатним, однак перевозити автомобілі катери не будуть, повідомив радник російського очільника Криму Олег Крючков в ефірі місцевого телеканалу "Крим 24".

За словами Крючкова, пасажирів доправлятимуть автобусами до порту Крим у Керчі. А вже звідти вони зможуть вирушити катерами до порту Кавказ на Таманському півострові Росії. Там для продовження поїздки до Краснодара або Тамані планують організувати автобусні перевезення.

Водночас Крючков уточнив, що робота катерів залежатиме від погодних умов. Через шторми рух через Керченську протоку може зупинятися кілька разів на тиждень. Також на катерах забороняють перевозити бензин у каністрах.

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Нагадаємо, Фокус писав, що у ніч проти 17 листопада відбулася ще одна масштабна атака на Кримський міст із застосуванням різних засобів ураження. Згодом стало відомо про обвал арки та автомобільної секції завдовжки близько 220 метрів.

Крім цього, після атак на Кримський міст в окупованому Севастополі виникли черги на АЗС через масову закупівлю пального. Місцева окупаційна влада запровадила обмеження на продаж бензину — за одну заправку можна придбати повний бак і не більше 20 літрів у каністрах.

Також Путін вперше висловився про удари про Кримському мосту та пригрозив відповіддю.