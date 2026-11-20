Более 30 лет диплом считался действительным, но теперь именно он может положить конец президентским амбициям главного соперника Эрдогана и закрыть ему путь к выборам 2028 года.

Главный оппозиционный соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Экрем Имамоглу лишился возможности побороться за высший государственный пост. 19 ноября 2026 года Восьмая палата Государственного совета Турции отклонила кассационную жалобу адвокатов политика и оставила в силе решение об аннулировании его диплома. Это ставит под угрозу его участие в президентских выборах 2028 года, поскольку турецкое законодательство требует от кандидатов на пост главы государства наличия действительного диплома о высшем образовании.

В то же время следует сделать важное уточнение: по информации издания Cumhuriyet, на момент публикации новости адвокаты Имамоглу ещё не смогли ознакомиться с текстом решения. По их словам, документ не появился в судебной системе UYAP, а статус дела там по-прежнему отображался как "на рассмотрении". Поэтому сообщения об отклонении жалобы распространились раньше, чем защита получила официальный текст судебного акта.

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Почему решение суда может стать препятствием для участия в выборах

Экрем Имамоглу является представителем оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и одним из самых известных политических оппонентов действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2019 году его избрали мэром Стамбула. Тогда он победил кандидата, которого поддерживал Эрдоган. Впоследствии политик заручился поддержкой своей партии как претендент на пост президента Турции. Однако его президентские амбиции оказались под угрозой после того, как в марте 2025 года Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу. Основанием послужили претензии к законности его перевода из другого учебного заведения.

По словам Имамоглу, в 18 лет он поступил в университет в Турецкой Республике Северного Кипра, а затем перевелся в Стамбульский университет, где завершил обучение и получил диплом по управлению бизнесом в 1995 году. Политик настаивает, что соблюдал все установленные правила и прошел стандартную процедуру поступления путем перевода.

В ходе судебного разбирательства он пояснил: "Я увидел объявление о возможности перевода в Стамбульский университет, соответствовал всем требованиям, подал заявление, был зачислен, учился и получил диплом".

Однако 18 марта 2025 года Стамбульский университет аннулировал его перевод, диплом и факт окончания обучения. Университет сослался на выводы Совета по высшему образованию Турции (YÖK) и заявил о нарушениях в ходе процедуры перевода. Имамоглу и его защита обжаловали это решение.

После этого адвокаты политика обратились в суд. Сначала их требование отклонил административный суд, а впоследствии апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. В мае 2026 года апелляционная жалоба также не была удовлетворена. После этого защита подала кассационную жалобу в Государственный совет Турции, однако 19 ноября она, по сообщениям турецких СМИ, также была отклонена.

Адвокаты Имамоглу в своей жалобе утверждали, что аннулирование диплома было политически мотивированным и нарушало принципы правовой определенности и защиты приобретенных прав. Они также подчеркивали, что университет ранее признавал законность перевода политика. Защита просила отменить предыдущие судебные решения и приостановить действие решения об аннулировании диплома.

Что означает это решение для президентских выборов 2028 года

Следующие президентские выборы в Турции должны состояться в 2028 году. Для Имамоглу решение Государственного совета означает серьёзное юридическое препятствие: без действующего диплома о высшем образовании он не соответствует законодательным требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты. Именно поэтому дело о его образовании имеет непосредственное значение для политического будущего оппозиционного политика.

В то же время важно проводить различие между аннулированием диплома и формальным запретом на участие в выборах. Судебное решение касается законности документа, а не непосредственно регистрации Имамоглу в качестве кандидата на выборах 2028 года.

Экрем Имамоглу Фото: Wikipedia

Арест Имамоглу и протесты в Турции

Судебное разбирательство по делу о дипломе разворачивалось на фоне других судебных разбирательств против политика. 19 марта 2025 года Имамоглу был задержан по делу о коррупции в муниципалитете Стамбула. Его партия назвала обвинения политически мотивированными. Арест вызвал масштабные протесты в Турции: критики власти считали, что преследование может быть попыткой устранить одного из самых влиятельных оппонентов Эрдогана.

18 ноября 2026 года, за день до появления сообщений о решении по делу о дипломе, суд также приговорил Имамоглу к двум годам и одному месяцу лишения свободы по делу о нарушении избирательного законодательства во время съезда CHP в ноябре 2023 года. По этому же делу приговоры получили ещё восемь обвиняемых. Местные СМИ сообщили и о новом политическом запрете для мэра Стамбула. Это отдельное производство, не связанное напрямую с аннулированием его университетского диплома.

Таким образом, Имамоглу столкнулся сразу с несколькими судебными решениями, которые могут ограничить его политическую деятельность и перспективы участия в выборах.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удивил европейских лидеров необычными подарками после саммита НАТО в Анкаре — Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта получили пистолеты с гравировкой, патронами и наборами для чистки.

Также Фокус писал, что Турция постепенно меняет подход к отношениям с Россией, а президент Реджеп Тайип Эрдоган всё больше склоняется к партнёрству с Украиной. По мнению старшего научного сотрудника Middle East Institute Гонюль Тол, которую цитирует The New York Times, Москва теряет прежнее влияние на Анкару, тогда как Турция получает больше рычагов влияния на Кремль и может помочь Киеву укрепить позиции в регионе.