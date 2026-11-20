Понад 30 років диплом вважався чинним, але тепер саме він може перекреслити президентські амбіції головного суперника Ердогана та закрити йому шлях до виборів 2028 року.

Головний опозиційний суперник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Екрем Імамоглу втратив можливість поборотися за найвищу державну посаду. 19 листопада 2026 року Восьма палата Державної ради Туреччини відхилила касаційну скаргу адвокатів політика та залишила чинним рішення про анулювання його диплома. Це ставить під загрозу його участь у президентських виборах 2028 року, оскільки турецьке законодавство вимагає від кандидатів на посаду глави держави мати дійсний диплом про вищу освіту.

Водночас є важливе уточнення: за інформацією видання Cumhuriyet, на момент публікації новини адвокати Імамоглу ще не змогли ознайомитися з текстом рішення. За їхніми словами, документ не з'явився в судовій системі UYAP, а статус справи там іще відображався як "на розгляді". Тому повідомлення про відхилення скарги поширилися раніше, ніж захист отримав офіційний текст судового акта.

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Чому рішення суду може стати перешкодою для участі у виборах

Екрем Імамоглу є представником опозиційної Республіканської народної партії (CHP) і одним із найвідоміших політичних опонентів чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У 2019 році його обрали мером Стамбула. Тоді він переміг кандидата, якого підтримував Ердоган. Згодом політик здобув підтримку своєї партії як претендент на посаду президента Туреччини. Однак його президентські амбіції опинилися під загрозою після того, як у березні 2025 року Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу. Підставою стали претензії до законності його переведення з іншого навчального закладу.

За словами Імамоглу, у 18 років він вступив до університету в Турецькій Республіці Північного Кіпру, а згодом перевівся до Стамбульського університету, де завершив навчання та отримав диплом з управління бізнесом у 1995 році. Політик наполягає, що дотримався всіх установлених правил і пройшов стандартну процедуру вступу шляхом переведення.

Під час судового розгляду він пояснював: "Я побачив оголошення про можливість переведення до Стамбульського університету, відповідав усім вимогам, подав заяву, був зарахований, навчався й отримав диплом".

Однак 18 березня 2025 року Стамбульський університет анулював його переведення, диплом і факт закінчення навчання. Університет посилався на висновки Ради вищої освіти Туреччини (YÖK) та заявив про порушення під час процедури переведення. Імамоглу та його захист оскаржили це рішення.

Після цього адвокати політика звернулися до суду. Спочатку їхню вимогу відхилив адміністративний суд, а згодом апеляційна інстанція залишила це рішення без змін. У травні 2026 року апеляційну скаргу також не задовольнили. Після цього захист подав касацію до Державної ради Туреччини, однак 19 листопада її, за повідомленнями турецьких медіа, також відхилили.

Адвокати Імамоглу у своїй скарзі стверджували, що анулювання диплома було політично мотивованим і порушувало принципи правової визначеності та захисту набутих прав. Вони також наголошували, що університет раніше визнавав законність переведення політика. Захист просив скасувати попередні судові рішення та зупинити дію рішення про анулювання диплома.

Що означає рішення для президентських виборів 2028 року

Наступні президентські вибори в Туреччині мають відбутися у 2028 році. Для Імамоглу рішення Державної ради означає серйозну юридичну перешкоду: без чинного диплома про вищу освіту він не відповідає законодавчій вимозі для кандидатів у президенти. Саме тому справа про його освіту має безпосереднє значення для політичного майбутнього опозиційного політика.

Водночас важливо розрізняти анулювання диплома та формальну заборону брати участь у виборах. Судове рішення стосується законності документа, а не безпосередньо реєстрації Імамоглу кандидатом на виборах 2028 року.

Екрем Імамоглу Фото: Wikipedia

Арешт Імамоглу та протести в Туреччині

Судова справа щодо диплома розгорталася на тлі інших проваджень проти політика. 19 березня 2025 року Імамоглу затримали у справі про корупцію в муніципалітеті Стамбула. Його партія назвала звинувачення політично мотивованими. Арешт спричинив масштабні протести в Туреччині: критики влади вважали, що переслідування може бути спробою усунути одного з найвпливовіших опонентів Ердогана.

18 листопада 2026 року, за день до повідомлень про рішення у справі диплома, суд також засудив Імамоглу до двох років і одного місяця ув'язнення у справі про порушення виборчого законодавства під час з'їзду CHP у листопаді 2023 року. У цій же справі вироки отримали ще восьмеро обвинувачених. Місцеві медіа повідомили і про нову політичну заборону для мера Стамбула. Це окреме провадження, не пов'язане безпосередньо з анулюванням його університетського диплома.

Таким чином, Імамоглу зіткнувся одразу з кількома судовими рішеннями, які можуть обмежити його політичну діяльність і перспективи участі у виборах.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здивував європейських лідерів незвичними подарунками після саміту НАТО в Анкарі — Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта отримали гравійовані пістолети з набоями й наборами для чищення.

Також Фокус писав, що Туреччина поступово змінює підхід до відносин із Росією, а президент Реджеп Таїп Ердоган дедалі більше схиляється до партнерства з Україною. На думку старшої наукової співробітниці Middle East Institute Гонюль Тол, яку цитує The New York Times, Москва втрачає колишній вплив на Анкару, тоді як Туреччина отримує більше важелів впливу на Кремль і може допомогти Києву посилити позиції в регіоні.