Джеффри Эпштейн использовал Россию как охотничьи угодья для охоты на молодых женщин. На одной вечеринке в Париже рядом с ним заметили 10-летнюю русскую девочку. Чтобы усилить своё влияние, он дружил с олигархами и пытался установить личный контакт с Путиным.

Журналисты агентства Reuters собрали информацию о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в заключении в ходе расследования дела о насилии над женщинами. В материале, опубликованном 20 ноября, речь идет о контактах финансиста с российскими олигархами, поездках в РФ, схемах с "живым товаром" и попытках наладить дружеские отношения с российским диктатором Путиным. Кроме того, изучили конспирологическую версию о работе Эпштейна на российские спецслужбы: доказательств не нашли.

Расследование про Эпштейна — работал ли на спецслужбы РФ

СМИ озаглавило статью об американском финансисте "Почему Джеффри Эпштейн любил Россию: женщины, олигархи и шанс на искупление". Материал состоит из пяти частей: вступление с информацией о поездках в РФ, интерес к русским женщинам, поездку в закрытый российский город Саров, "российский трубопровод" — схему вывоза россиянок для удовлетворения прихотей богачей и, в заключение, — попытка пробиться к Путину.

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"Агентство Reuters не обнаружило никаких доказательств того, что Эпштейн работал на российскую разведку, действовал от имени российского правительства или ему удалось встретиться с Путиным", — подчеркнули журналисты, которые для этого вывода пообщались с двумя десятками человек и прочитали множество документов.

Интерес Эпштейна к России, русским женщинам и Путину

Американский финансист, скончавшийся в тюрьме во время президентства Дональда Трампа в 2019 году, использовал Россию в качестве источника "живого товара" и для отмывания репутации, сообщает Reuters. Расследователи изучили материалы дела, которые Трамп обнародовал после возвращения в Белый дом, и опросили очевидцев. Они выявили 17 женщин из РФ и бывшего СССР, которые фигурировали в деле Эпштейна и подвергались насилию со стороны миллионеров. Путь, по которому они попадали в такую ситуацию, — это модельные агентства и обещания новых возможностей за рубежом.

Расследование по делу Эпштейна — финансист и молодая девушка Фото: Reuters

"Одна русская девочка, которой, судя по внешнему виду, было чуть больше 10 лет, провела большую часть вечера на коленях у Эпштейна", — рассказала следователям бывшая модель Тисия Хейсман.

Еще одна россиянка, которая позже стала соучастницей, — это "Мисс Россия" Анна Малова. Её путь — это "закономерность, которая повторялась на протяжении всех его взаимодействий с Россией: молодых женщин знакомили через модельные агентства и сети конкурсов красоты, а затем втягивали в круг состоятельных и влиятельных мужчин".

В материале указано, что Эпштейн особенно активно начал контактировать с РФ в период с 2002 по 2019 год, когда находился под следствием. Первая поездка — в 1998 году, когда он побывал в закрытом городе Саров. Вторая — в 2002 году в Санкт-Петербург и Москву.

Агентство Reuters рассказало о поездке Эпштейна в РФ в 2002 году, когда он с восторгом осмотрел дворцы Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с друзьями — британской светской львицей Жислен Максвелл и французом Жан-Люком Брюнелем, который искал женщин для модельного бизнеса, — финансист отправился в Москву. В Москве состоялось знакомство с российским олигархом Умаром Джабраиловым, и именно тогда Эпштейн увидел проституированных женщин на Тверской.

В статье отмечается, что люди, знакомые с этим человеком, заметили "одержимость молодыми русскими женщинами и девушками". Параллельно с этой одержимостью рос интерес к богачам РФ, к окружению Путина и к самому Путину. Другие связи — это личные контакты с олигархами и вербовщиками. Имена, упоминаемые в расследовании, — это олигарх Владислав Доронин, который встречался с моделью Наоми Кэмпбелл и способствовал сближению с российской элитой, олигарх и друг Путина Олег Дерипаска, заместитель министра экономики РФ в 2014 году Сергей Беляков. После обвинения в насилии над несовершеннолетней девочкой Эпштейн "все больше рассматривал Россию как путь обратно в элитное общество" и параллельно "развивал связи с Россией, стремясь восстановить свое положение, продолжая вербовать женщин".

Расследование по делу Эпштейна — Владислав Доронин, который отстаивал интересы финансиста Фото: Reuters

"Документирование связей Эпштейна с Россией затрудняется одним простым фактом: многие ключевые фигуры уже мертвы", — написали журналисты, напомнив о внезапной смерти Джабраилова.

Отметим, что 17 ноября появились новые материалы о смерти Джеффри Эпштейна. Американский врач заявил, что видит доказательства насильственной смерти в тюрьме.

Напоминаем, что 10 августа Фокус собрал скандальные факты о Джеффри Эпштейне и об "острове разврата", который он создал на Американских Виргинских островах в Карибском море.