Джеффрі Епштейна використовував Росію як мисливські угіддя для полювання на молодих жінок. На одній вечірці у Парижі поруч з ним помітили 10-річну російську дівчинку. Щоб посилити вплив, він дружив з олігархами та намагався сконтактувати особисто з Путіним.

Розслідувачі медіа Reuters зібрали інформацію про діяльність фінансиста Джеффрі Епштейна, який помер в ув'язненні під час справи про насильство над жінками. У матеріалі, опублікованому 20 листопада, ідеться про контакти фінансиста з російськими олігархами, поїздки у РФ, схеми для "живого товару" та пошук дружби з російським диктатором Путіним. Крім того, дослідили конспірологічну версію про роботу Епштейна на російські спецслужби: доказів не відшукали.

Розслідування про Епштейна — чи працював на спецслужби РФ

Медіа назвало статтю про американського фінансиста "Чому Джеффрі Епштейн любив Росію: жінки, олігархи та шанс на спокуту". У матеріалі п'ять частин: вступ з інформацією про поїздки у РФ, інтерес до російських жінок, поїздка до закритого російського міста Саров, "російський трубопровід" про схему вивезення росіянок для вдоволення примх багатіїв і на завершення — спроба пробитись до Путіна.

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"Агентство Reuters не знайшло жодних доказів того, що Епштейн працював на російську розвідку, діяв від імені російського уряду чи йому вдалося зустрітися з Путіним", — наголосили розслідувачі, які задля цього висновку поспілкувались з двома десятками людей та прочитали купу документів.

Інтерес Епштейна до Росії, російських жінок та Путіна

Американський фінансист, який помер у в'язниці під час правління Дональда Трампа у 2019 році, використовував РФ як джерело "живого товару" та для відбілювання репутації, написало Reuters. Розслідувачі вивчили матеріали справи, які Трамп оприлюднив після повернення у Білий дім, та опитали очевидців. Вони виявили 17 жінок з РФ та колишнього СРСР, які фігурували у справі Епштейна та які потерпали від насильства від багатіїв. Шлях, яким вони потрапляли в таку ситуацію, — це модельні агентства та обіцянки нових можливостей за кордоном.

Розслідування про Епштейна — фінансист та молода дівчина Фото: Reuters

"Одна російська дівчина, якій на вигляд було трохи більше 10 років, провела більшу частину вечора на колінах Епштейна", — розповіла розслідувачам колишня модель Тисія Хейсман.

Інша росіянка, яка згодом стала спільницею, — це "Міс Росія" Анна Малова. Її шлях — це "закономірність, яка повторювалася протягом усіх його взаємодій з Росією: молодих жінок знайомили через модельні агентства та мережі конкурсів краси, а потім втягували в коло заможних і впливових чоловіків".

У матеріалі вказано, що Епштейн особливо багато почав контактувати з РФ у період з 2002 до 2019 року, коли перебував під слідством. Перша поїздка — в 1998 році, коли він побував у закритому місті Саров. Друга — у 2002 році у Санкт-Петербург та Москву.

Reuters розповіло про поїздку Епштейна у РФ у 2002 році, коли він із захватом оглянув палаци Санкт-Петербургу. Тоді ж разом з друзями, британською світською левицею Жіслен Максвелл та французом Жан-Люком Брюнелем, який відбирав жінок для моделінгу, фінансист поїхав у Москву. У Москві сталось знайомство з російським олігархом Умаром Джабраїловим, і саме тоді Епштейн побачив проституйованих жінок на Тверській.

У статті зауважується, що люди, знайомі з цією людиною, помітили "одержимість молодими російськими жінками та дівчатами". Паралельно з цією одержимістю зростав інтерес до багатіїв РФ, до оточення Путіна та до самого Путіна. Інші зв'язки — це особисті контакти з олігархами та вербувальниками. Імена, які згадуються у розслідуванні, — це олігарх Владислав Доронін, який зустрічався з моделлю Наомі Кемпбел та сприяв наближенню до російської еліти, олігарх та друг Путіна Олег Дерипаска, заступник міністра економіки РФ у 2014 році Сергій Бєляков. Після обвинуваченні у насильстві над неповнолітньою дівчинкою, Епштейн "дедалі більше розглядав Росію як шлях назад до елітного суспільства" і паралельно "розвивав зв'язки з Росією, прагнучи відновити своє становище, продовжуючи вербувати жінок".

Розслідування про Епштейна — Владислав Доронін, який просував інтереси фінансиста Фото: Reuters

"Документування стосунків Епштейна з Росією ускладнюється простим фактом: багато головних персонажів мертві", — написали журналісти, нагадавши про раптову смерть Джабраїлова.

Зазначимо, 17 листопада з'явились нові матеріали про смерть Джеффрі Епштейна. Американський лікар заявив, що бачить докази насильницької смерті у в'язниці.

Нагадуємо, 10 серпня Фокус зібрав скандальні факти про Джеффрі Епштейна та про острів розпусти, який він створив на Американських Віргінських островах в Карибському морі.