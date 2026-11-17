Криміналіст Майкл Фріман знайшов нові подробиці смерті американського фінансиста і засудженого злочинця Джеффрі Епштейна. Експерт звернув увагу на деталі, які вказують на те, що насправді скандальний мільярдер не скоював самогубства.

Професор Майкл Фріман провів власне дослідження обставин смерті Джеффрі Епштейна, ознайомившись із матеріалами справи. Після ретельного вивчення цих даних він заявив, що злочинець міг померти внаслідок удушення. Про це експерт розповів під час інтерв'ю виданню BBC.

Травми та обставини смерті Епштейна "не збігаються"

Фріман виступав у ролі експерта з питань встановлення причини смерті для генеральних прокурорів США у справах про смерть під час перебування під вартою в поліції. Під час розтину тіла і слідчих дій він присутнім не був, тож сформував свої висновки виключно на основі матеріалів справи і фотографій, які йому надали.

Журналістам BBC він повідомив, що знайшов ознаки, які, на його думку, можуть вказувати на насильство щодо Епштейна. Про це свідчать зокрема глибока кровотеча на лівому плечі та травми, які, ймовірно, сталися внаслідок ударів по обличчі.

Видео дня

Криміналіст знайшов ознаки, які можуть вказувати на насильство у смерті Епштейна Фото: Соцсети

Фріман також додав, що знайдені докази найбільше вказують на удушення за допомогою мотузки. Ця мотузка потім, ймовірно, була використана для підвішування тіла до двоярусного ліжка: саме таким знайшли скандального фінансиста у його камері.

Над слідом від зашморгу на шиї Епштейна фахівець також помітив сліди від нігтів. На його думку, це "відповідало б удушенню, зокрема ззаду. А також спробі жертви зняти зашморг з шиї".

"Травми та обставини, за яких було знайдено тіло, не збігаються. Тож залишається лише одне пояснення — смерть настала внаслідок вбивства", — підкреслив Фріман.

Експерт зауважив, що під час розслідування також мала б бути зроблена фотографія ще до того, як тіло зняли з мотузки.

Хто міг вбити Епштейна

Коли журналісти BBC поцікавилися у Майкла Фрімана, хто, на його думку, міг скоїти вбивство Джеффрі Епштейна, він відповів, що не має уявлення про це.

"Я не маю щодо цього власної думки. Це не є частиною жодного розслідування, яке я проводив", — наголосив експерт.

Варто нагадати, що Епштейна було знайдено мертвим у в’язниці 10 серпня 2019 року в Нью-Йорку, де він очікував на судовий процес за звинуваченням у торгівлі людьми. Головна судово-медична експертка Барбара Семпсон на момент розтину тіла мільярдера визнала його смерть самогубством.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

близький друг Джеффрі Епштейна був знайдений мертвим у Парижі;

суддя показав передсмертну записку Епштейна, яку мільярдер написав після спроби самогубства.

Також видання The Sun розповідало, як жертва Епштейна вечеряла з принцом Ендрю у королівському палаці.