Криминалист Майкл Фриман обнаружил новые подробности смерти американского финансиста и осужденного преступника Джеффри Эпштейна. Эксперт обратил внимание на детали, которые указывают на то, что на самом деле скандальный миллиардер не совершал самоубийства.

Профессор Майкл Фриман провёл собственное расследование обстоятельств смерти Джеффри Эпштейна, ознакомившись с материалами дела. После тщательного изучения этих данных он заявил, что преступник мог умереть в результате удушения. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию BBC.

Травмы и обстоятельства смерти Эпштейна "не совпадают"

Фриман выступал в качестве эксперта по вопросам установления причины смерти для генеральных прокуроров США по делам о смерти во время пребывания под стражей в полиции. Во время вскрытия тела и следственных действий он не присутствовал, поэтому сформировал свои выводы исключительно на основе материалов дела и фотографий, которые ему предоставили.

Видео дня

Журналистам BBC он сообщил, что обнаружил признаки, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о насилии в отношении Эпштейна. Об этом свидетельствуют, в частности, сильное кровотечение на левом плече и травмы, которые, вероятно, были получены в результате ударов по лицу.

Криминалист обнаружил признаки, которые могут свидетельствовать о насильственной смерти Эпштейна Фото: Соцсети

Фриман также добавил, что найденные улики в первую очередь указывают на удушение с помощью веревки. Эта веревка затем, вероятно, была использована для подвешивания тела к двухъярусной кровати: именно в таком положении скандального финансиста и обнаружили в его камере.

На следе от петли на шее Эпштейна специалист также заметил следы от ногтей. По его мнению, это "соответствовало бы удушению, в частности сзади. А также попытке жертвы снять петлю с шеи".

"Травмы и обстоятельства, при которых было обнаружено тело, не совпадают. Поэтому остается только одно объяснение — смерть наступила в результате убийства", — подчеркнул Фриман.

Эксперт отметил, что в ходе расследования также следовало бы сделать фотографию ещё до того, как тело сняли с верёвки.

Кто мог убить Эпштейна

Когда журналисты BBC спросили Майкла Фримана, кто, по его мнению, мог совершить убийство Джеффри Эпштейна, он ответил, что не имеет об этом ни малейшего представления.

"У меня нет собственного мнения по этому поводу. Это не является частью какого-либо расследования, которое я проводил", — подчеркнул эксперт.

Стоит напомнить, что Эпштейн был найден мёртвым в тюрьме 10 августа 2019 года в Нью-Йорке, где он ожидал судебного разбирательства по обвинению в торговле людьми. Главный судебно-медицинский эксперт Барбара Сэмпсон на момент вскрытия тела миллиардера признала его смерть самоубийством.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

близкий друг Джеффри Эпштейна был найден мертвым в Париже;

судья продемонстрировал предсмертную записку Эпштейна, которую миллиардер написал после попытки самоубийства.

Кроме того, издание The Sun рассказывало о том, как одна из жертв Эпштейна ужинала с принцем Эндрю в королевском дворце.