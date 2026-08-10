7 років тому Епштейн покінчив із собою: найскандальніші факти про острів розпусти для мільйонерів (фото)

10 серпня у тюремній камері на Мангеттені покінчив життя самогубством американський фінансист і засуджений секс-злочинець Джеффрі Епштейн. Смерть мільйонера знову привернула увагу світової спільноти до його приватного острова Літтл-Сент-Джеймс на Карибах, який роками слугував закритим осередком розпусти та сексуальної експлуатації для світової еліти.

Офіційну кримінальну справу проти самого фінансиста закрили через його смерть, але свідчення жертв та витоки документів продовжують розкривати моторошні деталі функціонування цього закритого об'єкта. Острів на Віргінських островах США перетворився на справжню автономну фортецю, де роками безкарано діяла масштабна мережа торгівлі людьми.

Найскандальніші факти про "Острів педофілів"

Система вербування та ізоляція

Дівчат, серед яких було чимало неповнолітніх, завозили на острів під приводом роботи масажистками або надання моделей для зйомок. Опинившись на ізольованій території, жертви позбавлялися документів і зазнавали систематичного сексуального насильства.

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Високопосадові гості та VIP-коло

Згідно з польотними журналами та свідченнями свідків, острів регулярно відвідували впливові політики, бізнесмени, науковці та представники королівських родин, зокрема британський принц Ендрю та експрезидент США Білл Клінтон.

Джеффрі Епштейн та принц Ендрю Фото: Daily Mail

Таємничий "Храм" із підземеллями

На узвишші острова Епштейн збудував дивну споруду у східному стилі з блакитно-білими смугами, золотим куполом та важкими металевими дверима. За свідченнями очевидців, будівля мала розгалужену систему підземних рівнів і замкнених кімнат.

Тотальний компромат і приховані камери

Колишні працівники маєтку стверджували, що майже всі спальні та загальні зони були обладнані прихованою відеофіксацією. Епштейн збирав відеотеку за участю впливових гостей для подальшого шантажу та важелів впливу.

"Lolita Express" та абсолютна секретність

Доставка гостей і жертв здійснювалася приватним літаком Boeing 727, який у ЗМІ охрестили "Lolita Express", та швидкісними катерами. На самому острові діяла сувора приватна охорона, а обслуговуючому персоналу заборонялося спілкуватися з відвідувачами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Близький друг Джеффрі Епштейна був знайдений мертвим у Парижі.

В оточенні Епштейна роками перебувала агентка ФСБ і збирала компромат на еліти.

Крім того, жертва Епштейна зізналася, що вечеряла з принцом Ендрю в королівському палаці та гуляла на повнолітті принцеси.