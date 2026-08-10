7 лет назад Эпштейн покончил с собой: самые скандальные факты об острове разврата для миллионеров (фото)
10 августа в тюремной камере на Манхэттене покончил жизнь самоубийством американский финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн. Смерть миллионера вновь привлекла внимание мирового сообщества к его частному острову Литтл-Сент-Джеймс на Карибах, который годами служил закрытым прибежищем разврата и сексуальной эксплуатации для мировой элиты.
Официальное уголовное дело в отношении самого финансиста было прекращено в связи с его смертью, но показания жертв и утечки документов продолжают раскрывать жуткие подробности функционирования этого закрытого объекта. Остров на Виргинских островах США превратился в настоящую автономную крепость, где годами безнаказанно действовала масштабная сеть торговли людьми.
Самые скандальные факты об "Острове педофилов"
Система вербовки и изоляция
Девушек, среди которых было немало несовершеннолетних, привозили на остров под предлогом работы массажистками или участия в фотосессиях в качестве моделей. Оказавшись на изолированной территории, жертвы лишались документов и подвергались систематическому сексуальному насилию.
Высокопоставленные гости и VIP-круг
Согласно бортовым журналам и показаниям свидетелей, остров регулярно посещали влиятельные политики, бизнесмены, учёные и представители королевских семей, в частности британский принц Эндрю и бывший президент США Билл Клинтон.
Загадочный "Храм" с подземельями
На возвышенности острова Эпштейн построил странное сооружение в восточном стиле с голубо-белыми полосами, золотым куполом и массивными металлическими дверями. По свидетельствам очевидцев, здание имело разветвленную систему подземных уровней и закрытых комнат.
Тотальный компромат и скрытые камеры
Бывшие сотрудники поместья утверждали, что почти все спальни и общие зоны были оборудованы скрытой системой видеонаблюдения. Эпштейн собирал видеоархив с участием влиятельных гостей для последующего шантажа и создания рычагов влияния.
"Lolita Express" и абсолютная секретность
Доставка гостей и жертв осуществлялась на частном самолете Boeing 727, который в СМИ прозвали "Lolita Express", а также на скоростных катерах. На самом острове действовала строгая частная охрана, а обслуживающему персоналу запрещалось общаться с посетителями.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Близкий друг Джеффри Эпштейна был найден мертвым в Париже.
- В окружении Эпштейна на протяжении многих лет находилась агентка ФСБ, которая собирала компромат на представителей элиты.
Кроме того, жертва Эпштейна призналась, что ужинала с принцем Эндрю в королевском дворце и гуляла на вечеринке по случаю совершеннолетия принцессы.