7 лет назад Эпштейн покончил с собой: самые скандальные факты об острове разврата для миллионеров (фото)

10 августа в тюремной камере на Манхэттене покончил жизнь самоубийством американский финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн. Смерть миллионера вновь привлекла внимание мирового сообщества к его частному острову Литтл-Сент-Джеймс на Карибах, который годами служил закрытым прибежищем разврата и сексуальной эксплуатации для мировой элиты.

Официальное уголовное дело в отношении самого финансиста было прекращено в связи с его смертью, но показания жертв и утечки документов продолжают раскрывать жуткие подробности функционирования этого закрытого объекта. Остров на Виргинских островах США превратился в настоящую автономную крепость, где годами безнаказанно действовала масштабная сеть торговли людьми.

Самые скандальные факты об "Острове педофилов"

Система вербовки и изоляция

Девушек, среди которых было немало несовершеннолетних, привозили на остров под предлогом работы массажистками или участия в фотосессиях в качестве моделей. Оказавшись на изолированной территории, жертвы лишались документов и подвергались систематическому сексуальному насилию.

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Высокопоставленные гости и VIP-круг

Согласно бортовым журналам и показаниям свидетелей, остров регулярно посещали влиятельные политики, бизнесмены, учёные и представители королевских семей, в частности британский принц Эндрю и бывший президент США Билл Клинтон.

Джеффри Эпштейн и принц Эндрю Фото: Daily Mail

Загадочный "Храм" с подземельями

На возвышенности острова Эпштейн построил странное сооружение в восточном стиле с голубо-белыми полосами, золотым куполом и массивными металлическими дверями. По свидетельствам очевидцев, здание имело разветвленную систему подземных уровней и закрытых комнат.

Тотальный компромат и скрытые камеры

Бывшие сотрудники поместья утверждали, что почти все спальни и общие зоны были оборудованы скрытой системой видеонаблюдения. Эпштейн собирал видеоархив с участием влиятельных гостей для последующего шантажа и создания рычагов влияния.

"Lolita Express" и абсолютная секретность

Доставка гостей и жертв осуществлялась на частном самолете Boeing 727, который в СМИ прозвали "Lolita Express", а также на скоростных катерах. На самом острове действовала строгая частная охрана, а обслуживающему персоналу запрещалось общаться с посетителями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Близкий друг Джеффри Эпштейна был найден мертвым в Париже.

В окружении Эпштейна на протяжении многих лет находилась агентка ФСБ, которая собирала компромат на представителей элиты.

Кроме того, жертва Эпштейна призналась, что ужинала с принцем Эндрю в королевском дворце и гуляла на вечеринке по случаю совершеннолетия принцессы.