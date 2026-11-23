Европейская комиссия рекомендует странам ЕС усилить контроль за поездками граждан РФ в Шенгенскую зону, особенно с туристической целью. Среди предложенных мер — более строгое рассмотрение заявлений на визы, отказ от признания паспортов без биометрических данных и дополнительные проверки.

В опубликованном Еврокомиссией заявлении речь всё же идёт об усилении контроля, а не о полном запрете на въезд для всех граждан РФ. Европейская комиссия предлагает странам Евросоюза ужесточить правила для поездок граждан России, не имеющих неотложных или иных необходимых целей.

В документе отмечается, что граждане РФ, по оценке Еврокомиссии, по-прежнему представляют повышенный риск для безопасности Евросоюза. Среди угроз называют гибридные операции, дезинформацию, диверсии, шпионаж и другие враждебные действия.

Поэтому странам-членам рекомендуется применять особенно строгий подход к выдаче туристических виз гражданам России. Это касается, прежде всего, поездок, которые не являются необходимыми.

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Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС не признавать российские паспорта, не содержащие биометрических данных. В сообщении это объясняется высоким риском мошенничества и угрозами безопасности.

Какие проверки россиян предлагают ввести на границах

Еще одна часть рекомендаций касается контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Еврокомиссия призывает проводить тщательную индивидуальную проверку всех граждан России, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от страны, из которой они прибывают.

В частности, проверки должны предусматривать:

собеседования с гражданами РФ при прохождении контроля;

систематическую проверку отпечатков пальцев в Шенгенской информационной системе (SIS);

внесение в SIS соответствующих предупреждений после отказа во въезде по соображениям государственной политики или внутренней безопасности.

Последний пункт призван помочь предотвратить ситуации, когда человеку отказали во въезде через один пункт пропуска, но он пытается попасть в Шенгенскую зону через другой.

Шенгенская информационная система — это общая база данных, которой пользуются уполномоченные органы стран-участниц. Она содержит, в частности, информацию о лицах, которым может быть отказано во въезде, и используется при проведении пограничных и правоохранительных проверок.

На фоне сообщений о диверсиях, шпионаже и других гибридных операциях, которые европейские правительства связывают с Россией, Дания уже призвала страны ЕС согласовать более строгие ограничения для российских путешественников. Среди предложений Копенгагена — приостановка выдачи туристических виз гражданам РФ, отказ от российских небиометрических паспортов во всей Шенгенской зоне и ужесточение правил въезда для бывших и действующих российских военных.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия намерена запретить въезд в ЕС российским военным.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ограничить передвижение россиян в Евросоюзе.