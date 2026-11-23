Європейська комісія рекомендує країнам ЄС посилити контроль за поїздками громадян РФ до Шенгенської зони, особливо з туристичною метою. Серед запропонованих заходів — суворіший розгляд заявок на візи, відмова від визнання паспортів без біометричних даних і додаткові перевірки.

В опублікованій Єврокомісією заяві все ж таки ідеться про посилення контролю, а не про загальну заборону на в’їзд для всіх громадян РФ. Європейська комісія пропонує країнам Євросоюзу посилити правила для поїздок громадян Росії, які не мають невідкладної або іншої необхідної мети.

У документі зазначається, що громадяни РФ, за оцінкою Єврокомісії, і надалі становлять підвищений ризик для безпеки Євросоюзу. Серед загроз називають гібридні операції, дезінформацію, диверсії, шпигунство та інші ворожі дії.

Тому країнам-членам рекомендують застосовувати особливо суворий підхід до видачі туристичних віз громадянам Росії. Це стосується насамперед поїздок, які не є необхідними.

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Окремо Єврокомісія пропонує державам ЄС не визнавати російські паспорти, які не містять біометричних даних. У повідомленні це пояснюють високими ризиками шахрайства та загрозами безпеці.

Які перевірки росіян пропонують запровадити на кордонах

Ще одна частина рекомендацій стосується контролю на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Єврокомісія закликає проводити ретельну індивідуальну перевірку всіх громадян Росії, які хочуть в’їхати до Шенгену, незалежно від країни, з якої вони прибувають.

Зокрема, перевірки мають передбачати:

співбесіди з громадянами РФ під час проходження контролю;

систематичну перевірку відбитків пальців у Шенгенській інформаційній системі (SIS);

внесення до SIS відповідних попереджень після відмов у в’їзді з міркувань державної політики або внутрішньої безпеки.

Останній пункт має допомогти не допустити ситуацій, коли людині відмовили у в’їзді через один пункт пропуску, але вона намагається потрапити до Шенгенської зони через інший.

Шенгенська інформаційна система — це спільна база даних, якою користуються уповноважені органи країн-учасниць. Вона містить, зокрема, інформацію про осіб, яким можуть відмовити у в’їзді, та використовується під час прикордонних і правоохоронних перевірок.

На тлі повідомлень про диверсії, шпигунство та інші гібридні операції, які європейські уряди пов’язують із Росією, Данія вже закликала країни ЄС узгодити суворіші обмеження для російських мандрівників. Серед пропозицій Копенгагена — призупинення видачі туристичних віз громадянам РФ, відмова від російських небіометричних паспортів у всій Шенгенській зоні та посилення правил в’їзду для колишніх і чинних російських військових.

Раніше ми писали, що Єврокомісія хоче заборонити в’їзд до ЄС російським військовим.

А очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав обмежити пересування росіян у Євросоюзі.