Несколько российских военных самолетов вошли в зону действия системы противовоздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем, что вынудило командование объявить чрезвычайную тревогу.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 24 ноября. Российские самолеты на короткое время вошли в зону идентификации воздушной обороны (KADIZ), приблизившись к острову Уллунг, после чего покинули воздушное пространство. В то же время южнокорейские военные объявили тревогу в связи с потенциальной угрозой, пишет местное издание Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного штаба вооруженных сил (JCS).

Сначала власти ошибочно определили неизвестные самолеты как принадлежащие Северной Корее. Об этом говорилось в тревожных сообщениях, полученных местными жителями.

В ответ военное командование страны подняло в небо истребители. В итоге российские самолеты покинули зону, не нарушив воздушное пространство Южной Кореи, подчеркнули военные.

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Объяснение инцидента поступило только после того, как правительство провинции Северный Кёнсан разослало жителям острова Уллунг предупреждения и призывы о необходимости эвакуации в связи с угрозой в воздухе. Уже примерно через пять минут после этого власти объявили об отмене воздушной тревоги, а заявление о самолетах КНДР было признано ложным.

Напомним, что также в ночь на 24 ноября российский реактивный беспилотник во время обстрела Украины залетел на территорию Польши, в связи с чем в Люблинском воеводстве объявили тревогу. Польское командование не сбило воздушную цель, которая в итоге вернулась в Украину.

Кроме того, недавно в Польше упали три российские ракеты.