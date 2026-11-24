Кілька російських військових літаків увійшли в зону дії протиповітряної оборони Південної Кореї над Східним морем, змусивши командування оголосити надзвичайну тривогу.

Інцидент стався рано-вранці у вівторок, 24 листопада. Російські літаки увійшли до зони ідентифікації повітряної оборони (KADIZ) на короткий час, наблизившись до острова Уллунг, після чого залишили повітряний простір. У той час південнокорейські військові оголосили про тривогу у зв'язку з потенційною загрозою, пише місцеве видання Yonhap з посиланням на заяву Об'єднаного штабу збройних сил (JCS).

Спершу влада помилково ідентифікувала невідомі літаки як такі, що належать Північній Кореї. Про це йшлося у повідомленнях про тривогу, що отримали місцеві мешканці.

У відповідь військове командування країни підійняло у небо винищувачі. Зрештою російські літаки покинули зону, не порушивши повітряний простір Південної Кореї, наголосили військові.

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Пояснення інциденту надійшло тільки після того, як уряд провінції Північний Кьонсан надіслав мешканцям острова Уллунг попередження і заклики про необхідність евакуації у зв'язку із загрозою у повітрі. Вже приблизно через п'ять хвилин після цього влада оголосила про відбій повітряної тривоги, а твердження про літаки КНДР було визнано помилковим.

Нагадаємо, також у ніч на 24 листопада російський реактивний безпілотник під час обстрілу України влетів на територію Польщі, через що у Люблінському воєводстві оголосили тривогу. Польське командування не збило повітряну ціль, яка зрештою повернулася в Україну.

Також нещодавно у Польщі впали три російські ракети.