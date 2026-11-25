Военный вертолёт AS-532 разбился во время учений в Турции. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять военнослужащих.

Авария вертолета AS-532 произошла вечером во вторник, 24 ноября, вскоре после вылета из центральной турецкой провинции Эскишехир. Вертолет должен был совершить учебный полет, однако потерпел крушение. Об инциденте сообщило агентство Anadolu Agency со ссылкой на официальное заявление Министерства национальной обороны Турции.

"Вертолёт AS-532, принадлежащий нашим ВВС, потерпел крушение после взлёта из Эскишехира в ходе учебного полёта", — заявили в ведомстве.

Известно, что после падения вертолёта загорелись обломки. На момент публикации информации о других последствиях авиакатастрофы не было. По предварительным данным, гражданские лица в результате инцидента не пострадали.

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Кадры с места падения военного вертолета в Турции

Само место аварии оцепили правоохранители и военные. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Министерство обороны Турции выясняет причины авиакатастрофы.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Турции. Предыдущая авария военного вертолета произошла около двух недель назад, 12 ноября, как сообщило Министерство национальной обороны страны. Сообщалось, что разбился вертолёт S-70, в результате чего погибли четверо военнослужащих турецкой армии. Авиакатастрофа произошла в провинции Малатья, расположенной на востоке Турции. Вертолёт упал вблизи жилых домов, в результате чего загорелось одно из зданий, однако гражданские лица не пострадали. Власти до сих пор выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 9 ноября в Турции произошел взрыв на заводе, в результате которого вспыхнул пожар. Власти сообщили о гибели 6 человек и большом числе пострадавших в результате инцидента.

Кроме того, ранее российские дроны нанесли удар по турецкому судну у берегов Румынии.