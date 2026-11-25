Військовий гелікоптер AS-532 розбився під час навчань у Туреччині. Внаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро військовослужбовців.

Аварія AS-532 сталася увечері вівторка, 24 листопада, невдовзі після вильоту з центральної турецької провінції Ескішехіра. Гелікоптер мав здійснити навчальний політ, проте потрапив в авіакатастрофу. Про інцидент повідомило медіа Anadolu Agency з посиланням на офіційну заяву Міністерства національної оборони Туреччини.

"Вертоліт AS-532, що належить нашим ВПС, зазнав аварії після зльоту з Ескішехіра з навчальною метою", — заявили у відомстві.

Відомо, що після падіння гелікоптера загорілися уламки. Інформації про інші наслідки авіакатастрофи на момент публікації не було. Цивільні, попередньо, не постраждали внаслідок інциденту.

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Кадри з місця падіння військового гелікоптера у Туреччині

Саме місце аварії оточили правоохоронці та військові. На локації тривають пошуково-рятувальні роботи. Турецьке оборонне відомство з'ясовує причини авіакатастрофи.

Варто зауважити, що це не перший такий випадок у Туреччині. Попередня аварія військового гелікоптера сталася близько двох тижнів тому, 12 листопада, повідомляло Міністерство національної оборони країни. Повідомлялося, що розбився вертоліт S-70, внаслідок чого загинули четверо військовослужбовців турецької армії. Авіакатастрофа сталася у провінції Малатья, що на сході Туреччини. Гелікоптер впав поблизу житлових будинків, внаслідок чого спалахнула одна із будівель, однак цивільні не постраждали. Влада досі з'ясовує всі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 9 листопада у Туреччині стався вибух на заводі, внаслідок якого спалахнула пожежа. Влада повідомила про загибель 6 людей і велику кількість потерпілих внаслідок інциденту.

Також раніше російські дрони вдарили по турецькому судну біля берегів Румунії.