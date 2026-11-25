Друга авіакатастрофа за два тижні: у Туреччині розбився військовий гелікоптер, є загиблі (відео)
Військовий гелікоптер AS-532 розбився під час навчань у Туреччині. Внаслідок інциденту загинули щонайменше п'ятеро військовослужбовців.
Аварія AS-532 сталася увечері вівторка, 24 листопада, невдовзі після вильоту з центральної турецької провінції Ескішехіра. Гелікоптер мав здійснити навчальний політ, проте потрапив в авіакатастрофу. Про інцидент повідомило медіа Anadolu Agency з посиланням на офіційну заяву Міністерства національної оборони Туреччини.
"Вертоліт AS-532, що належить нашим ВПС, зазнав аварії після зльоту з Ескішехіра з навчальною метою", — заявили у відомстві.
Відомо, що після падіння гелікоптера загорілися уламки. Інформації про інші наслідки авіакатастрофи на момент публікації не було. Цивільні, попередньо, не постраждали внаслідок інциденту.
Саме місце аварії оточили правоохоронці та військові. На локації тривають пошуково-рятувальні роботи. Турецьке оборонне відомство з'ясовує причини авіакатастрофи.
Варто зауважити, що це не перший такий випадок у Туреччині. Попередня аварія військового гелікоптера сталася близько двох тижнів тому, 12 листопада, повідомляло Міністерство національної оборони країни. Повідомлялося, що розбився вертоліт S-70, внаслідок чого загинули четверо військовослужбовців турецької армії. Авіакатастрофа сталася у провінції Малатья, що на сході Туреччини. Гелікоптер впав поблизу житлових будинків, внаслідок чого спалахнула одна із будівель, однак цивільні не постраждали. Влада досі з'ясовує всі обставини та причини трагедії.
Нагадаємо, 9 листопада у Туреччині стався вибух на заводі, внаслідок якого спалахнула пожежа. Влада повідомила про загибель 6 людей і велику кількість потерпілих внаслідок інциденту.
Також раніше російські дрони вдарили по турецькому судну біля берегів Румунії.