В конце октября 2026 года президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре связались по телефону с Владимиром Путиным. Они пытались ослабить напряженность в связи с ситуацией в Балтийском регионе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обращение к Путину: почему пришлось привлечь олигарха

Цель беседы заключалась в том, чтобы убедить Кремль в том, что Североатлантический альянс (НАТО) не намерен перекрывать морской путь, имеющий большое значение для России. Речь шла о судоходном пути, который очень важен для России и по которому, в частности, ходят её торговые суда.

В ходе беседы с Путиным Стубб прямо заявил, что Финляндия не намерена блокировать Балтийское море.

"Хельсинки не планирует перекрывать Балтику в мирное время и будет действовать в рамках закона, в чём Кремль может не сомневаться", — так WSJ процитировала слова финского президента.

Стубб не был уверен, что такое сообщение действительно дойдет до Путина, поэтому для его передачи привлекли российского олигарха, имеющего связи в Кремле. По данным источников WSJ, он приехал в Норвегию, где провёл консультации с высокопоставленными чиновниками, а затем вернулся в Москву, чтобы лично передать Путину послание от скандинавских стран. Имя бизнесмена издание не называет.

Видео дня

Напомним, несколько дней назад Украина нанесла удар морскими дронами по российскому корвету в ливийском порту.

Кроме того, в Ливии пригрозили принять ответные меры в отношении Украины в связи с этой атакой. В результате ранений скончались двое ливийских военно-морских моряков.