Наприкінці жовтня 2026 року фінський президент Александр Стубб і норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре зв'язалися телефоном з Володимиром Путіним. Вони намагалася послабити напруження щодо ситуації в Балтійському регіоні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Послання Путіну: чому довелося підключати олігарха

Мета розмови була переконати Кремль в тому, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не має наміру перекривати морський шлях, який має велике значення для Росії. Мова йшла про судноплавний шлях, який дуже важливий для Росії і яким, зокрема, ходять її торговельні судна.

Під час розмови з Путіним Стубб прямо заявив, що Фінляндія не збирається блокувати Балтійське море.

“Гельсінкі не планує перекривати Балтику в мирний час і діятиме в межах закону, у чому Кремль може не сумніватися”, — переказали слова фінського президента WSJ.

Стубб не був певен, що таке повідомлення справді дійде до Путіна, тож для його передачі долучили російського олігарха, який має зв'язки в Кремлі. За даними джерел WSJ, він приїхав до Норвегії, де провів консультації з високопосадовцями, а потім повернувся до Москви, щоб особисто передати Путіну послання від скандинавських країн. Ім'я бізнесмена видання не називає.

Відео дня

Нагадаємо, кілька днів тому Україна атакувала морськими дронами російський корвет у лівійському порту.

Крім того, у Лівії пригрозили, що здійснять відповідь Україні через цю атаку. Внаслідок поранень померли двоє лівійських військових моряків.