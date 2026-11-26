Сырский после отставки с поста главнокомандующего ВСУ оказался на Кольском полуострове — максимально близко к отдаленным северо-западным границам РФ и к базе "Оленья", с которой вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Норвегию и провел инспекцию границы на фоне угроз РФ нанести удар по целям на норвежской территории, сообщило издание The Barents Observer. Журналисты сообщили, что состоялась "секретная миссия", в ходе которой проверили 195 км границы. Цель миссии — усилить противовоздушную оборону страны, которой угрожает Кремль и которая оказывает военную помощь Украине.

В инспекции приняли участие Сырский и министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен. Встреча с журналистами состоялась на станции Ярфьорд, расположенной в 1 км от "сильно милитаризованной" границы на Кольском полуострове. Кристофферсен пояснил, что после инспекции планируется провести военные учения, чтобы рассмотреть различные сценарии нападения РФ и ответных действий Норвегии. У украинского генерала спросили, возможны ли провокации со стороны РФ по образцу воздушных атак россиян на страны Балтии и Польшу. В ответ Сырский сказал, что это вполне возможно, и поэтому следует всегда быть начеку.

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"Вы должны быть постоянно готовы к провокациям, а ваша противовоздушная оборона должна находиться в круглосуточной готовности. Это вполне возможно", — привело издание слова генерала.

Два генерала побывали недалеко от военной базы РФ в долине реки Печенги. Это место дислокации 71-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ (бывшей 200-й), которая участвовала в операциях Кремля в 2014 и 2022 годах: базу было видно со сторожевой башни Норвегии. Сирский отказался прямо ответить на вопрос, готова ли система ПВО этой скандинавской страны к российским провокациям. СМИ напомнило о предыдущих ударах Украины по авиабазе "Оленья" РФ и поинтересовалось, будут ли новые. Выяснилось, что они вполне возможны и их можно ожидать.

Норвегия и война с РФ — Сирский возле базы РФ на Кольском полуострове Фото: The Barents Observer

Норвегия и война с РФ — подробности

Отметим, что в ноябре агентство Reuters сообщило о наличии у РФ плана по диверсиям в Норвегии. Согласно данным норвежской разведки, Кремль составил список и может приступить к его реализации уже в 2027 году. Возможные цели ударов РФ — это предприятия ВПК, энергетические объекты, критическая инфраструктура. В материале не указано, какой способ атаки выберут россияне, но напомнили об атаке дронов на военно-транспортный самолет в Лейпциге.

Норвегия — скандинавская страна, имеющая сухопутную границу с РФ протяженностью около 200 км. Граница проходит на севере Кольского полуострова. Между Осло и Москвой существуют споры по поводу морских границ: от смещения линии будет зависеть, кто будет контролировать месторождения нефти и газа, сообщает "Экономическая правда".

Норвегия и война с РФ — проблемы на границе Фото: Економічна правда

Александр Сырский — главнокомандующий ВСУ в 2024–2026 годах, до этого — командующий Сухопутными войсками. Во время полномасштабного вторжения Сырский провел операцию по обороне Киева, Курскую наступательную операцию, начал Александровскую контрнаступательную операцию. Летом 2026 года Сырский ушел в отставку на фоне скандала, связанного с увольнением тогдашнего министра обороны Михаила Федорова. По словам Федорова, главнокомандующий тормозил его инициативы.

Напоминаем, что 25 ноября СМИ сообщили о предложении Польши к НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и о том, как на это отреагировали в альянсе.