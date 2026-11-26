Сирський після відставки з посади головнокомандувача ЗСУ опинився на Кольському півострові — максимально близько до далеких північно-західних кордонів РФ та до бази "Оленья", з якої летять літаки для бомбардувань України.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував у Норвегії та провів інспекцію кордону на тлі погроз РФ вдарити по цілях на норвезькій території, розповіло медіа The Barents Observer. Журналісти повідомили, що відбулась "таємна місія", під час якої перевірили 195 км кордону. Мета місії — посилити протиповітряну оборону країни, якій погрожує Кремль і яка надає військову допомогу Україні.

В інспекції взяв участь Сирський та начальник оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен. Зустріч з журналістами відбулась на станції Ярфьорд, розташованому за 1 км від "сильно мілітаризованого" кордону на Кольському півострові. Крістофферсен пояснив, що після інспекції планують провести військові ігри, щоб розглянути різні сценарії нападу РФ та відповіді Норвегії. В українського генерала запитали, чи можливі провокації РФ за зразком повітряних атак росіян на країни Балтії та Польщі. У відповідь Сирський сказав, що це цілком можливо, і тому слід бути завжди напоготові.

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"Ви повинні бути постійно готові до провокацій, а ваша протиповітряна оборона має бути в цілодобовій готовності. Це цілком можливо", — навело видання слова генерала.

Два генерали побували неподалік військової бази РФ у долині річки Печенги. Це місце дислокації 71-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ (колишньої 200-ї), яка брала участь в операціях Кремля 2014 та 2022 років: базу було видно зі сторожової вежі Норвегії. Сирський відмовився прямо відповісти на питання, чи готова система ППО цієї скандинавської країни до російських провокацій. Медіа нагадало про попередні удари України по авіабазі "Оленья" РФ та поцікавилось, чи будуть нові. З'ясувалось, що вони цілком можливі і їх можна очікувати.

Норвегія та війна РФ — Сирський біля бази РФ на Кольському півострові Фото: The Barents Observer

Норвегія та війна РФ — деталі

Зауважмо, у листопаді агентство Reuters повідомило про наявність плану РФ по диверсіях у Норвегії. Згідно з даними норвезької розвідки, Кремль склав список і може розпочати виконання вже у 2027 році. Можливі цілі ударів РФ — це підприємства ВПК, енергетичні об'єкти, критична інфраструктура. У матеріалі не вказано, який спосіб атаки оберуть росіяни, але нагадали про атаку дронів на військово-транспортний літак у Лейпцигу.

Норвегія — скандинавська країна, яка має сухопутний кордон з РФ довжиною близько 200 км. Кордон проходить на півночі Кольського півострова. Тим часом Осло та Москва мають суперечки щодо морських кордонів: від зміщення лінії залежатиме, хто контролюватиме родовища нафти та газу, розповіла "Економічна правда".

Норвегія та війна РФ — проблеми на кордоні Фото: Економічна правда

Олександр Сирський — головнокомандувач ЗСУ у 2024-2026 роках, у перед цим — командувач Сухопутних військ. Під час повномасштабного вторгнення Сирський провів операцію з оборони Києва, Курську наступальну операцію, почав Олександрівську контрнаступальну операцію. Влітку 2026 року Сирський пішов у відставку на тлі скандалу зі звільненням тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. Зі слів Федорова, головнокомандувач гальмував його ініціативи.

Нагадуємо, 25 листопада медіа розповіли про пропозицію Польщі до НАТО закрити небо над Україною і про те, що відповіли в альянсі.