Мохаммад Маранди, бывший советник иранской переговорной группы по ядерной программе с США в Пакистане, обвинил,по его словам, "украинский режим" в организации атаки беспилотников на военный объект в Кувейте.

Маранди, которого часто называют "англоязычным рупором" Ирана, утверждает, что "украинские силы действуют на Ближнем Востоке, в частности в северном Ираке и Сирии". По его словам, целью вчерашней операции было продемонстрировать свою полезность президенту США Дональду Трампу, сообщает The New York Times.

"В Иране широко распространено мнение, что атака в Кувейте была операцией "под чужим флагом", вероятно, осуществленной "украинским режимом", поскольку его агенты сейчас присутствуют по всему региону, включая северный Ирак и Сирию. Украина стремится продемонстрировать Трампу свои возможности", — написал Маранди в социальной сети X.

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При этом Иран опровергает свою причастность к удару, в результате которого погибли два итальянских технических специалиста, а еще двое получили ранения.

Однако Кувейт обвиняет в случившемся Тегеран. Министерство обороны Кувейта сообщило, что в 26 ноября обломки, упавшие после перехвата иранских беспилотников, попали на военный объект.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших. Позднее двое граждан Италии скончались от полученных ранений. Также пострадали граждане Кувейта и Пакистана — они были госпитализированы.

Точное местоположение объекта в министерстве не раскрыли.

МИД Италии также "кивает" на Тегеран. В консульстве подтвердили, что погибшие итальянцы были сотрудниками компании Rheinmetall Italia — итальянского подразделения немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Это — 65-летний Антонио Саккоччо из Формии и 36-летний Эмануэле Ло Руссо из Рима. Мужчины занимались техническим обслуживанием антенн обнаружения для системы противовоздушной обороны Skyguard.

Однако Иран продолжает настаивать на своей непричастности. Более того, агентство Fars процитировало источник в сфере безопасности, который утверждает, что украинские агенты развернули тысячи беспилотников и других дистанционно пилотируемых летательных аппаратов в ряде стран Ближнего Востока, в том числе в Иракском Курдистане.

Посольство Ирана в Риме предостерегло от проведения операций "под чужим флагом". По заявлению дипмиссии, подобные действия направлены на расширение конфликта в Персидском заливе и вовлечение в него Европы.

"Посольство Исламской Республики Иран также обращает внимание международного сообщества на действия и операции "под чужим флагом", направленные на расширение масштабов конфликта, увязывание споров в других регионах с кризисом в Персидском заливе, вовлечение Европы в этот кризис и усугубление нынешней критической ситуацию. В связи с этим мы призываем всех сохранять бдительность", говорится в заявлении

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что провел переговоры со своими коллегами из Италии и Кувейта и предложил сотрудничество в расследовании этого трагического инцидента.

"В ходе телефонных разговоров с моими коллегами из Италии и Кувейта я выразил соболезнования в связи с гибелью итальянских граждан в Кувейте. Этот инцидент выглядит подозрительно — словно заранее подготовленный сценарий для начала войны. Мы готовы сотрудничать с Кувейтом и Италией, чтобы установить причины произошедшего", — написал он.

Кувейт, ключевой союзник США в Персидском заливе, неоднократно подвергался атакам со стороны Ирана с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Исламской Республики.

Украина направила на Ближний Восток специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дроны-перехватчики для содействия в отражении иранских атак. Тем самым Киев расширяет оборонное сотрудничество в регионе, делясь технологиями и военным опытом, накопленным в ходе войны с Россией.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по просьбе Вашингтона Киев направил дроны-перехватчики и профильных специалистов для защиты американских военных объектов в Иордании.

Украина также объявила о развертывании групп военных специалистов в Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии — для помощи в защите от атак иранских беспилотников.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал Украину за нанесение удара по российским судам в территориальных водах Ливии.

Кроме того, в Ливии пригрозили принять ответные меры в отношении Украины в связи с этой атакой, поскольку в результате ранений скончались двое ливийских военно-морских моряков.