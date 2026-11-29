Жителей американского Лос-Анджелеса напугала серия землетрясений, одно из которых стало самым сильным в регионе за последние 12 лет.

В субботу, 28 ноября, с самого утра в Лос-Анджелесе произошло три землетрясения. Толчки ощущались далеко за пределами Саут-Бэй, охватив районы по всему Лос-Анджелесу, в частности Южный Лос-Анджелес, Санта-Монику, а также Пасадену и округ Вентура, пишет издание The New York Post.

По данным Геологической службы США, в 9:30 утра по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 на глубине 7,6 мили (примерно 12,23 километра). Газета Los Angeles Times сообщила, что землетрясение сбросило товары с полок, привело к падению потолочных панелей и разбиванию стеклянных окон в терминале 7 международного аэропорта Лос-Анджелеса. Один из авиарейсов — самолет Delta Air Lines, который именно в это время должен был приземлиться, — был вынужден прервать посадку и выполнить повторный заход.

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СМИ назвали эти подземные толчки самым сильным землетрясением за последние 12 лет.

Кадры землетрясения в Лос-Анджелесе

Спустя некоторое время жители региона ощутили ещё два землетрясения — магнитудой 3,7 и 3,8.

Вскоре СМИ сообщили, что в результате стихийного бедствия над нефтеперерабатывающим заводом Chevron в Эль-Сегундо поднялся столб дыма. В то же время в компании, являющейся владельцем предприятия, предупредили, что угрозы для жителей общины в связи с инцидентом нет.

По крайней мере в одном доме в Манхэттен-Бич обрушилась дымовая труба. В других районах Эль-Сегундо были обнаружены "поверхностные повреждения", сообщили в Геологической службе США. В то же время подземные толчки не привели к другим значительным разрушениям, а информации о раненых или жертвах не поступало.

Кадры с дымом над НПЗ в Лос-Анджелесе после землетрясения

В то же время сейсмолог Геологической службы США, доктор Клара Юн, отметила, что подобные землетрясения являются нормой для этого региона. По её словам, под бассейном города пролегает множество разломов, которые медленно сдвигаются, что и вызывает стихийные бедствия.

"Южная Калифорния — это регион, подверженный землетрясениям. Мы живём на стыке крупных тектонических плит — Тихоокеанской и Североамериканской", — пояснила она.

Местные власти и исследователи предупреждают, что подземные толчки могут повториться.

В ночь на 24 ноября землетрясение потрясло Украину: жители западных регионов ощутили подземные толчки.

Кроме того, в ночь на 18 ноября подземные толчки ощущали жители почти всех областей Украины.