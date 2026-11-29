Мешканців американського Лос-Анджелеса налякала серія землетрусів, один з яких став найбільшим за останніх 12 років у регіоні.

У суботу, 28 листопада, від ранку у Лос-Анджелесі відбулися три землетруси. Поштовхи відчувалися далеко за межами Саут-Бей, охопивши райони по всьому Лос-Анджелесу, зокрема Південний Лос-Анджелес, Санта-Моніку, а також Пасадену та округ Вентура, пише видання The New York Post.

За даними Геологічної служби США, о 9:30 ранку за місцевим часом було зафіксовано землетрус магнітудою 5 на глибині 7,6 милі (приблизно 12,23 кілометра). Газета Los Angeles Times повідомила, що землетрус повалив товари з полиць, спричинив падіння стельових панелей та розбиття скляних шибок у терміналі 7 міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Один із авіарейсів, літак Delta Air Lines, що саме у той час мав приземлитися, був змушений перервати процес та виконати повторний захід.

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ЗМІ назвали ці підземні поштовхи найсильнішим за останніх 12 років землетрусом.

Кадри землетрусу у Лос-Анджелесі

Через деякий час мешканці регіону відчули ще два землетруси — магнітудою 3,7 та 3,8.

Незабаром ЗМІ повідомили, що внаслідок стихійного лиха з нафтопереробного заводу Chevron в Ель-Сегундо піднімався стовп диму. Водночас у компанії, яка є власником підприємства, попередили, що загроз для мешканців громади у зв'язку з інцидентом немає.

Принаймні в одному будинку на Мангеттен-Біч обвалився димар. В інших частинах Ель-Сегундо були виявлені "поверхневі пошкодження", повідомили у Геологічній службі США. Водночас інших значних руйнувань підземні поштовхи не спричинили, а інформації щодо поранених чи жертв не надходило.

Кадри диму над НПЗ у Лос-Анджелесі після землетрусу

Водночас сейсмологиня Геологічної служби США, докторка Клара Юн, зазначила, що подібні землетруси є нормою для цього регіону. За її словами, під басейном міста пролягає безліч розломів, які рухаються повільно, що й спричиняє стихійні лиха.

"Південна Каліфорнія — це регіон, схильний до землетрусів. Ми живемо на межі великих тектонічних плит — Тихоокеанської та Північноамериканської", — пояснила вона.

Місцева влада та дослідники попереджають, що підземні поштовхи можуть повторитися.

У ніч на 24 листопада землетрус сколихнув Україну: мешканці західних регіонів відчули підземні поштовхи.

Також у ніч на 18 листопада підземні поштовхи чули мешканці майже всіх областей України.