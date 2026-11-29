Лос-Анджелес упродовж кількох годин сколихнули три землетруси: які наслідки стихійного лиха (відео)
Мешканців американського Лос-Анджелеса налякала серія землетрусів, один з яких став найбільшим за останніх 12 років у регіоні.
У суботу, 28 листопада, від ранку у Лос-Анджелесі відбулися три землетруси. Поштовхи відчувалися далеко за межами Саут-Бей, охопивши райони по всьому Лос-Анджелесу, зокрема Південний Лос-Анджелес, Санта-Моніку, а також Пасадену та округ Вентура, пише видання The New York Post.
За даними Геологічної служби США, о 9:30 ранку за місцевим часом було зафіксовано землетрус магнітудою 5 на глибині 7,6 милі (приблизно 12,23 кілометра). Газета Los Angeles Times повідомила, що землетрус повалив товари з полиць, спричинив падіння стельових панелей та розбиття скляних шибок у терміналі 7 міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Один із авіарейсів, літак Delta Air Lines, що саме у той час мав приземлитися, був змушений перервати процес та виконати повторний захід.
ЗМІ назвали ці підземні поштовхи найсильнішим за останніх 12 років землетрусом.
Через деякий час мешканці регіону відчули ще два землетруси — магнітудою 3,7 та 3,8.
Незабаром ЗМІ повідомили, що внаслідок стихійного лиха з нафтопереробного заводу Chevron в Ель-Сегундо піднімався стовп диму. Водночас у компанії, яка є власником підприємства, попередили, що загроз для мешканців громади у зв'язку з інцидентом немає.
Принаймні в одному будинку на Мангеттен-Біч обвалився димар. В інших частинах Ель-Сегундо були виявлені "поверхневі пошкодження", повідомили у Геологічній службі США. Водночас інших значних руйнувань підземні поштовхи не спричинили, а інформації щодо поранених чи жертв не надходило.
Водночас сейсмологиня Геологічної служби США, докторка Клара Юн, зазначила, що подібні землетруси є нормою для цього регіону. За її словами, під басейном міста пролягає безліч розломів, які рухаються повільно, що й спричиняє стихійні лиха.
"Південна Каліфорнія — це регіон, схильний до землетрусів. Ми живемо на межі великих тектонічних плит — Тихоокеанської та Північноамериканської", — пояснила вона.
Місцева влада та дослідники попереджають, що підземні поштовхи можуть повторитися.
У ніч на 24 листопада землетрус сколихнув Україну: мешканці західних регіонів відчули підземні поштовхи.
Також у ніч на 18 листопада підземні поштовхи чули мешканці майже всіх областей України.