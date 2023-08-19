"Кровать из денег": 17-летняя миллионерша хвастается, что привыкла к роскошной жизни (видео)

Изабелла Барретт покорила сердца многих людей в возрасте пяти лет, показав себя в шоу Toddlers and Tiaras. Сейчас молодая девушка занимается модельным бизнесом и хочет вернуться на большую сцену. Дома она ведет себя как обычный ребенок.

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17-летняя Изабелла Барретт стала одним из самых молодых самореализовавшихся миллионеров в Америке. Недавно она рассказала о том, как на нее влияет ее денежное состояние. Об этом пишет The Sun.

Девушка начала заниматься модным бизнесом в 15 лет, а в 17 стала мультимиллионером, ее состояние составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Изабелла Барретт настолько привыкла к своему образу жизни, что даже ложится на "денежную кровать". Недавно подросток отметила свой 17-й день рождения и выложила в TikTok кадры того, как она "играет" с деньгами.

В начале ролика Изабелла показала себя в халате, лежащей на кровати и усыпанной долларовыми купюрами. Затем она начала растирать пачки денег по рукам, после чего продемонстрировала несколько потрясающих бриллиантовых ожерелий и браслетов, которые она, видимо, рассматривала в качестве подарка себе на день рождения.

Изабелла Барретт покорила сердца многих людей в возрасте пяти лет, показав себя в шоу Toddlers and Tiaras Фото: коллаж Фокус

Бывшая звезда сериала "Toddlers and Tiaras" также поделилась кадрами, на которых она демонстрирует себя на подиуме, а также участвует в различных фотосессиях и рекламных кампаниях. Судя по всему, она также устроила грандиозную вечеринку по случаю своего дня рождения. Ролик также намекает на возможное возвращение девушки на сцену в качестве певицы.

"На всякий случай, если вы забыли, как усердно я работаю каждый день… Я не просила об этой жизни, но я родилась для нее! В 6 лет я стала знаменитой в Insta, все знали мое имя, 189 появлений на телешоу — никто не делал этого за меня, я делала это сама. Сейчас мне 17, и я готова высказать свое мнение — люблю вас, ребята!" — написала она.

Белла зарабатывает не менее $10 000 в месяц, управляя четырьмя своими сайтами House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti и Bella Barrett. Во время недели моды она может заработать $30 000 всего за неделю.

После того как Изабелла ненадолго ушла с экранов телевизоров, она запустила собственную линию ювелирных украшений под названием Glitzy Girl, начала работать моделью и сотрудничать с крупными брендами.

"Люди даже не представляют, как тяжело я работаю. Это тяжелая работа, ведь у меня четыре сайта — House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti и Bella Barrett. В последний раз, когда я проверяла, моя чистая стоимость составляла несколько миллионов долларов — но моя мама говорит, что я бесценна", — рассказа девушка в беседе с изданием Fabulous.

Люди похвалили Изабеллу в комментариях к ее видео в Instagram.

"Не останавливайся на достигнутом, это так здорово — видеть, как ты добиваешься столь многого в своем возрасте", — написал один из них.

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