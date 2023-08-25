"Помогите найти маму": в США 5-летний мальчик стучал в двери незнакомцев, умоляя о помощи

Водитель школьного автобуса высадил ребенка и его 5-летнюю подругу не на своей остановке, не подождав их родителей. Дети стучали в двери домов и просили помочь им вернуться домой.

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В США мать из штата Оклахома рассказала о том, что ей пришлось пережить "буквально худший кошмар", когда водитель школьного автобуса высадил ее 5-летнего сына не на той остановке в сильную жару. Об этом пишет New York Post.

Келли Маллхолланд опубликовала в TikTok запись с дверного звонка, на которой видно, как ее сын подходит к случайному дому, звонит в дверь и умоляет о помощи.

"Вы поможете мне найти мою маму?" — спрашивал мальчик, который ходит в детский сад.

По словам его матери, это был первый раз, когда ребенок ехал в школьном автобусе.

Далее в ролике, набравшем более 4,6 млн просмотров, Маллхолланд рассказывает о том, как она поняла, что ее сына, а также еще одного 5-летнего ребенка высадили не на той остановке.

"Почти через час после того, как их должны были высадить, я наконец-то вижу автобус и выхожу из машины, чтобы дойти до угла улицы и встретить его. Водитель автобуса открыл дверь, и первое, что он произнес, было: "О, у вас в этом автобусе должны быть дети?". Дальше полная паника", — в бешенстве говорит американка.

Водитель не мог вспомнить где именно высадил детей. Фото: TikTok

Когда Маллхолланд спросила водителя автобуса, где именно высадили ее сына и 5-летнюю девочку, дочь ее парня, водитель не смог ответить. Пока женщина стояла и гадала, где же может быть ее малыш, один из старших детей в автобусе вмешался и сказал ей что дети, которых она ищет выходили на одной из последних остановок. Он не смог назвать точное название улицы, но постоянно повторял: "Внизу, на углу, там", указывая на район.

Сразу же вернувшись в машину, Маллхолланд поспешила в указанное место и предупредила своего парня, чтобы тот проверил школу, где учатся дети. Женщина сначала объехала весь район, но детей нигде не было.

"Я вернулась к машине, чтобы взять телефон и позвонить своему парню, и тут рядом со мной останавливается машина и спрашивает, не ищу ли я двух детей. "Сосед рассказал мне, что это за улица, и я помчалась туда, чтобы понять, что их там уже нет", — говорит она.

Затем, благодаря помощи других соседей, американка находит своих детей в доме, расположенном в полумиле от их собственного, а также в полумиле от того места, где их высадили. Дети находились на улице более часа в сильную жару, сообщает Daily Mail.

В комментариях под видео люди жаловались на халатное отношение водителя к своей работе и радовались, что с детьми все в порядке.

"Страх в его маленьком голосе. Плач "Помогите мне найти мою мамочку" заставил меня разрыдаться", — написал один из зрителей.

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