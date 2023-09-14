Контролировали жизнь "беспомощного" мужчины: семейная пара хотела продать чужой дом (фото)

Пострадавший был особенно уязвим, так как страдал физическими и психическими проблемами. Он испытывал трудности в общении.

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В Великобритании 35-летняя Сомайя Бахумаид и ее бойфренд 34-летний Мухамет Ходжа без разрешения мужчины вселились в его дом и стали распоряжаться его жилищем, банковским счетом и его "жизнью". Об этом пишет The Mirror.

Супружеская пара, пытавшаяся продать жилье "беспомощного и растерянного" мужчины за его спиной, была приговорена к тюремному заключению.

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35-летняя Сомайя Бахумаид познакомилась с жертвой в Кардиффе в 2020 году в магазине и обменялась номерами телефонов. В итоге она переехала в дом мужчины, где получила доступ к его банковским счетам и его почте. Позже к ней присоединился ее партнер Мухамет Ходжа. В 2022 году они выставили дом на продажу без ведома хозяина, связавшись с Zoopla и другими агентами по продаже недвижимости.

Тревога была поднята, когда подозрительные соседи увидели вывески о продаже дома в Понтпреннау (Уэльс). Бахумаид также написала рукописную записку, заставив жертву подписать ее, которая, по ее словам, давала ей права на дом в случае его смерти.

Супруги были арестованы и первоначально отрицали обвинение в мошенничестве путем ложного представления, однако в ходе судебного разбирательства они изменили свои показания и признали себя винновыми. Суд узнал, что женщина ранее имела 16 судимостей, включая преступления, связанные с кражами и мошенничеством. Ходжа имел 20 судимостей.

Женщина ранее имела 16 судимостей, а мужчина 20 судимостей. Фото: The Mirror

Было сказано, что жертва особенно уязвима, так как страдает физическими и психическими проблемами и испытывает трудности в общении. Пострадавший также был охарактеризован как "беспомощный, растерянный и обеспокоенный". Судья Эндрю Хэммонд похвалил его за терпение, проявленное при даче показаний на суде.

"Очевидно, что это была нечестная схема по продаже дома жертвы, в которой вы были полноправными и добровольными участниками. Вы были готовы продать дом уязвимого человека из-под его носа, что привело бы его к очевидному и серьезному эмоциональному ущербу, который за этим последовал бы. Независимо от того, существовала ли реальная перспектива того, что ваши усилия по продаже дома увенчаются успехом, вы оба были готовы допустить это", — сказал судья.

Ранее Фокус сообщал, что женщину арестовали за получение зарплаты сразу на 16 работах. Мошенница устраивалась в одну из компаний и делала фотографии на собеседовании. Затем она отправляла их в чат на своем нынешнем месте работы, показывая, что встречается с новыми клиентами.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.