Автор популярной игрушки-антистресса не заработала на изобретении ни одного пенни

Американка Кэтрин Геттингер изобрела спиннер еще 30 лет назад, однако не получила на своем изобретении ни славы, ни состояния.

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Изобретательница рассказала, что придумала оригинальную идею игрушки-антистресса еще в 1993 году и пыталась представить ее нескольким розничным продавцам игрушек, включая известную компанию Hasbro, пишет ladbible.com. Однако на рынке спиннер не оценили, поэтому автору антистрессового гаджета отказали.

С тех пор прошло много лет и спиннер появился чуть ли не в каждом доме, а его популярность достигла неслыханных высот. При этом розничные торговцы заработали на нем миллионы, однако Кэтрин Хеттингер капиталы обошли стороной.

"Кэтрин получила патент на свое изобретение в 1997 году, но к 2005 году срок его действия истек, поскольку она не могла позволить себе оплатить за пролонгацию своих прав на устройство 400 долларов. Это означало, что теперь каждый мог создать собственную версию или дизайн спиннера, не наталкиваясь на какие-либо юридические проблемы", — отмечает издание.

И на самом деле: в 2014 году некий Скотт Маккоскери изобрел нечто подобное и назвал свой гаджет Torqbar. Причиной появления этого гаджета, по словам Маккоскери, стало желание сосредоточиться на чем-то и занять руки во время рабочих совещаний, на которых он существенно нервничал из-за своего босса. По сути это и был спиннер, который придумала Хеттингер, которая таким образом осталась и без славы, и без денег.

"Несмотря на все, в 2017 году Кэтрин рассказала The Guardian, что она "рада", что людям нравится то, что она создала. Она также признала, что большинство изобретений просто не приносят денег, хотя подозревала, что все могло бы быть совсем иначе, если бы кто-то вложил в нее деньги много лет назад", — сообщило издание.

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