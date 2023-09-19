Авторка популярної іграшки-антистресу не заробила на винаході жодного пенні

Американка Кетрін Геттінгер винайшла спінер ще 30 років тому, проте не отримала на своєму винаході ні слави, ні статків.

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Винахідниця розповіла, що придумала оригінальну ідею іграшки-антистреса ще в 1993 році і намагалася презентувати її кільком роздрібним продавцям іграшок, включаючи відому компанію Hasbro, пише ladbible.com. Проте на ринку спінер не оцінили, тож авторці антистресового гаджету відмовили.

Відтоді пройшло багато років і спінер з’явився чи не в кожному домі, а його популярність сягнула нечуваних висот. При цьому роздрібні торговці заробили на ньому мільйони, однак Кетрін Хеттінгер статки оминули.

"Кетрін отримала патент на свій винахід 1997 року, але до 2005 року термін його дії минув, оскільки вона не могла дозволити собі сплатити за пролонгацію своїх прав на пристрій 400 доларів. Це означало, що тепер кожен мав змогу створити власну версію чи дизайн спінера, не наштовхуючись на будь-які юридичні проблеми", — зауважує видання.

І насправді: 2014 року якийсь Скотт Маккоскері винайшов щось подібне і назвав свій гаджет Torqbar. Причиною появи цього гаджета, за словами Маккоскері, стало бажання зосередитися на чомусь і зайняти руки під час робочих нарад, на яких він істотно нервував через свого боса. По суті це й був спінер, який придумала Хеттінгер, котра таким чином залишилася і без слави, і без грошей.

"Попри все, 2017 року Кетрін розповіла The Guardian, що вона "рада", що людям подобається те, що вона створила. Вона також визнала, що більшість винаходів просто не приносять грошей, хоча підозрювала, що все могло б бути зовсім інакше, якби хтось вклав у неї гроші багато років тому", — повідомило видання.

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