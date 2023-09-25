"Настоящий ужас под землей": австралийцев напугала крошечная яма в саду

Мужчина, который показал снимок небольшой дыры с заднего двора в соцсетях, напугал многих людей. Они подтвердили его "худший кошмар".

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В Австралии мужчина, который решил не называть свое имя, обнаружил в своем саду странную глубокую яму размером с монету. Он сразу же забеспокоился о том, что может находиться внутри. Об этом пишет The Mirror.

У австралийца не получалось разглядеть, что находится внутри ямы, поэтому он решил обратиться к пользователям популярного форума Reddit.

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После того как мужчина опубликовал фотографию отверстия, которое, по его мнению, мог проделать паук и люди подтвердили его "худший кошмар".

"Я нахожусь в Аделаидских холмах — кто-нибудь может сказать мне, что здесь живет?" — спросил он

Большинство людей сошлись во мнении, что отверстие похоже на жилище либо паука-траппера (ктенизидовые пауки), который строит норы в земле с похожими на пробки люками из земли, либо паука-волка (аранеоморфные пауки) — проворного охотника, живущего на земле в подстилке из листьев или в норах.

Пауки-трапперы живут под землей в норах, сделанных из листьев или палок Фото: Википедия

И хозяин дома, и другие комментаторы не уверены в том, что это отверстие принадлежит пауку-трапперу, учитывая отсутствие двери. Однако по данным Австралийского музея такая особенность может быть характерна для обоих видов.

"В парке напротив моего дома тысячи таких нор. Меня злит, когда я вижу, как люди загорают или сидят на траве, не подозревая о том, рядом с ними настоящий ужас под землей", — написал один из пользователей.

Пауки-волки живут на земле в лиственной подстилке или норах Фото: Википедия

Издание отмечает, что пауки-трапперы живут под землей в норах, сделанных из листьев или палок, чтобы скрыться от хищников. Их яд не считается опасным для человека, но вызывает легкую боль и отек. Они обитают в тропических регионах мира, например в США и Австралии. Пауки-волки также живут на земле в лиственной подстилке или норах и питаются в основном насекомыми. Симптомы укуса обычно незначительны, например, локальная боль или зуд. Они могут обитать практически в любой точке земного шара, но чаще всего встречаются в Австралии.

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