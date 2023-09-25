"Справжній жах під землею": австралійців налякала крихітна яма в саду

Чоловік, який показав знімок невеликої діри із заднього двору в соцмережах, налякав багатьох людей. Вони підтвердили його "найгірший кошмар".

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В Австралії чоловік, який вирішив не називати своє ім'я, виявив у своєму саду дивну глибоку яму розміром з монету. Він одразу ж занепокоївся про те, що може перебувати всередині. Про це пише The Mirror.

У австралійця не виходило розгледіти, що знаходиться всередині ями, тому він вирішив звернутися до користувачів популярного форуму Reddit.

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Після того як чоловік опублікував фотографію отвору, який, на його думку, міг зробити павук, люди підтвердили його "найгірший кошмар".

"Я перебуваю в Аделаїдських пагорбах — хто-небудь може сказати мені, що тут живе?" — запитав він

Більшість людей зійшлися на думці, що отвір схожий на житло або павука-траппера (ктенізідові павуки), який будує нори в землі зі схожими на корки люками із землі, або павука-вовка (аранеоморфні павуки) — моторного мисливця, який живе на землі в підстилці з листя або в норах.

Павуки-траппери живуть під землею в норах, зроблених із листя або палиць Фото: Вiкiпедiя

І господар будинку, й інші коментатори не впевнені в тому, що цей отвір належить павуку-траперу, враховуючи відсутність дверей. Однак за даними Австралійського музею така особливість може бути характерна для обох видів.

"У парку навпроти мого будинку тисячі таких нір. Мене злить, коли я бачу, як люди засмагають або сидять на траві, не підозрюючи про те, що поруч із ними справжній жах під землею", — написав один із користувачів.

Павуки-вовки живуть на землі в листяній підстилці або норах Фото: Вiкiпедiя

Видання зазначає, що павуки-траппери живуть під землею в норах, зроблених із листя або палиць, щоб сховатися від хижаків. Їхня отрута не вважається небезпечною для людини, але викликає легкий біль і набряк. Вони мешкають у тропічних регіонах світу, наприклад у США та Австралії. Павуки-вовки також живуть на землі в листяній підстилці або норах і харчуються переважно комахами. Симптоми укусу зазвичай незначні, наприклад, локальний біль або свербіж. Вони можуть мешкати практично в будь-якій точці земної кулі, але найчастіше зустрічаються в Австралії.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

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