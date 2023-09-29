"Он — моя эмоциональная поддержка": мужчине с аллигатором отказали во входе на стадион

Хотя крокодила по кличке Уолли не пустили на бейсбольный матч, его видели обнимающимся с болельщиками Phillies за пределами их арены. Рептилия вызвала ажиотаж в соцсетях.

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В США мужчину не пустили на стадион Citizens Bank Park из-за того, что он привел с собой аллигатора по кличке Уолли, "оказывающего ему эмоциональную поддержку". Джон Хенни попытался пронести рептилию, которая помогает ему бороться с депрессией и раком, на бейсбольный матч. Об этом пишет Daily Mail.

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Мужчина работает спасателем рептилий уже 30 лет, он получил своего любимца аллигатора Уолли из Флориды в 2015 году. Однако такие животные не относятся ни к одной из категорий оказывающих эмоциональную поддержку, поэтому считается опасным для общества.

Американец ведет несколько аккаунтов в социальных сетях, документируя жизнь своего любимого аллигатора.

Хотя Уолли не пустили на игру, его видели обнимающимся с болельщиками Phillies за пределами стадиона команды. Животное вызвало ажиотаж в социальных сетях.

"Уважаемая команда Phillies дайте этому парню пропуск, это самая филлийская вещь, которую я когда-либо видел", — написал один из пользователей на сайте X, ранее называвшемся Twitter.

Мужчина работает спасателем рептилий уже 30 лет Фото: Instagram

По словам Джона Хенни, Уолли дружелюбен, добродушен и любит обниматься. Аллигатор появился в жизни американца семь лет назад еще детенышем, когда его забрали из лагуны во Флориде из-за переизбытка рептилий. С тех пор эти двое неразлучны.

"Уолли отличается от всех аллигаторов, с которыми я имел дело за последние 30 лет. Он не проявляет злости. Он не проявляет агрессии. Он не проявлял ее с того самого дня, как его поймали. Мы никогда не могли понять, почему. Он спит со мной, ворует мои подушки, одеяла. Он просто замечательный. Он — моя эмоциональная поддержка", — рассказал Хенни.

В 2019 году Хенни удалось получить лицензию на использование Уолли в качестве животного эмоциональной поддержки. Аллигатор успокаивал его, когда он проходил лучевую терапию от рака.

"Я пережил тяжелую депрессию, и он вывел меня из нее. Мой врач хотел дать мне антидепрессивное лекарство, но я отказался его принимать. Поэтому эта рептилия стала для меня лекарством", — рассказывал мужчина в одном из предыдущих интервью.

Аллигатор появился в жизни американца семь лет назад Фото: Daily Mail

Хотя по федеральному закону питомцы эмоциональной поддержки не имеют особых привилегий, Уолли разрешено посещать с Хенни практически все места, за исключением некоторых ресторанов, которые заявили, что аллигатор может быть переносчиком сальмонеллы.

В прошлом году эти двое были замечены в филадельфийском парке Love Park, где прохожие были шокированы близкой встречей с рептилией.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски. Животное успело трижды сплавать от берега к кораблю туристов, которые оставили свои вещи без присмотра. Многих пользователей соцсетей позабавила сообразительность собаки.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.