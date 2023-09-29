"Він — моя емоційна підтримка": чоловікові з алігатором відмовили у вході на стадіон

Хоча крокодила на прізвисько Воллі не пустили на бейсбольний матч, його бачили, як він обіймався з уболівальниками Phillies за межами їхньої арени. Рептилія викликала ажіотаж у соцмережах.

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У США чоловіка не пустили на стадіон Citizens Bank Park через те, що він привів із собою алігатора на прізвисько Воллі, який "надає йому емоційну підтримку". Джон Хенні спробував пронести рептилію, яка допомагає йому боротися з депресією і раком, на бейсбольний матч. Про це пише Daily Mail.

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Чоловік працює рятувальником рептилій уже 30 років, він отримав свого улюбленця алігатора Воллі з Флориди 2015 року. Однак такі тварини не належать до жодної з категорій тих, що надають емоційну підтримку, тому вважаються небезпечними для суспільства.

Американець веде кілька акаунтів у соціальних мережах, документуючи життя свого улюбленого алігатора.

Хоча Воллі не пустили на гру, його бачили, як він обіймався з уболівальниками Phillies за межами стадіону команди. Тварина викликала ажіотаж у соціальних мережах.

"Шановна команда Phillies дайте цьому хлопцеві перепустку, це найфілійськіша річ, яку я коли-небудь бачив", — написав один із користувачів на сайті X, який раніше називався Twitter.

Чоловік працює рятувальником рептилій уже 30 років Фото: Instagram

За словами Джона Хенні, Воллі доброзичливий, добродушний і любить обійматися. Алігатор з'явився в житті американця сім років тому ще дитинчам, коли його забрали з лагуни у Флориді через велику кількість рептилій. Відтоді ці двоє нерозлучні.

"Воллі відрізняється від усіх алігаторів, з якими я мав справу за останні 30 років. Він не проявляє злості. Він не проявляє агресії. Він не проявляв її з того самого дня, як його спіймали. Ми ніколи не могли зрозуміти, чому. Він спить зі мною, краде мої подушки, ковдри. Він просто чудовий. Він — моя емоційна підтримка", — розповів Хенні.

У 2019 році Хенні вдалося отримати ліцензію на використання Воллі як тварини емоційної підтримки. Алігатор заспокоював його, коли він проходив променеву терапію від раку.

"Я пережив важку депресію, і він вивів мене з неї. Мій лікар хотів дати мені антидепресивні ліки, але я відмовився їх приймати. Тому ця рептилія стала для мене ліками", — розповідав чоловік в одному з попередніх інтерв'ю.

Алігатор з'явився в житті американця сім років тому Фото: Daily Mail

Хоча за федеральним законом вихованці емоційної підтримки не мають особливих привілеїв, Воллі дозволено відвідувати з Хенні практично всі місця, за винятком деяких ресторанів, які заявили, що алігатор може бути переносником сальмонели.

Минулого року ці двоє були помічені у філадельфійському парку Love Park, де перехожі були шоковані близькою зустріччю з рептилією.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски. Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.