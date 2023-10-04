У вас 9 секунд: только 1% людей может найти панду, которая прячется среди людей (фото)

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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Только 1% людей может обнаружить животное, спрятавшееся среди людей, за 9 секунд в новой оптической иллюзии. Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Star.

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Внимание к деталям: только люди с идеальным зрением смогут найти девочку среди фламинго (фото)

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Подобные головоломки не всегда легко разгадать, ведь зачастую все смешивается в одно целое. Но если у вас получится найти панду среди людей, то у вас идеальное зрение. Однако создатели картинки дают всего 9 секунд на выполнение поставленной задачи. Так что поставьте таймер и посмотрите, как быстро вы сможете разгадать эту визуальную головоломку.

Проверьте свою внимательность Фото: buzzfeed

На снимке вы видите группу студентов, состоящую из мужчин и женщин. Но если внимательно присмотреться к фотографии, то можно заметить, что где-то там притаилась панда.

Утверждается, что только 1% людей может решить эту головоломку. Такая задача может послужить хорошим тестом для проверки вашей внимательности и вашего IQ.

Все еще пытаетесь? Чтобы начать поиск медведя, попробуйте внимательно посмотреть в правую центральную часть изображения. Возможно, вы увидите черно-белую панду, спрятавшуюся между людьми.

Прокрутите страницу ниже, чтобы узнать ответ.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: buzzfeed

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.