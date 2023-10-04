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МирФан

У вас 9 секунд: только 1% людей может найти панду, которая прячется среди людей (фото)

Визуальная головоломка, тест, задача, проверка зрения, проверка внимательности, зрительная память, проверить IQ, панда
Фото: buzzfeed | Только 1% людей может найти панду

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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Только 1% людей может обнаружить животное, спрятавшееся среди людей, за 9 секунд в новой оптической иллюзии. Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Star.

Важно
Внимание к деталям: только люди с идеальным зрением смогут найти девочку среди фламинго (фото)
Внимание к деталям: только люди с идеальным зрением смогут найти девочку среди фламинго (фото)

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Подобные головоломки не всегда легко разгадать, ведь зачастую все смешивается в одно целое. Но если у вас получится найти панду среди людей, то у вас идеальное зрение. Однако создатели картинки дают всего 9 секунд на выполнение поставленной задачи. Так что поставьте таймер и посмотрите, как быстро вы сможете разгадать эту визуальную головоломку.

Визуальная головоломка, тест, задача, проверка зрения, проверка внимательности, зрительная память, проверить IQ, панда среди людей Fullscreen
Проверьте свою внимательность
Фото: buzzfeed

На снимке вы видите группу студентов, состоящую из мужчин и женщин. Но если внимательно присмотреться к фотографии, то можно заметить, что где-то там притаилась панда.

Утверждается, что только 1% людей может решить эту головоломку. Такая задача может послужить хорошим тестом для проверки вашей внимательности и вашего IQ.

Все еще пытаетесь? Чтобы начать поиск медведя, попробуйте внимательно посмотреть в правую центральную часть изображения. Возможно, вы увидите черно-белую панду, спрятавшуюся между людьми.

Прокрутите страницу ниже, чтобы узнать ответ.

Визуальная головоломка, тест, задача, проверка зрения, проверка внимательности, зрительная память, проверить IQ, панда среди людей Fullscreen
Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания
Фото: buzzfeed

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.