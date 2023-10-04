Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

У вас 9 секунд: тільки 1% людей може знайти панду, яка ховається серед людей (фото)

Візуальна головоломка, тест, завдання, перевірка зору, перевірка уважності, зорова пам'ять, перевірити IQ, панда
Фото: buzzfeed | Тільки 1% людей може знайти панду

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

Related video

Лише 1% людей може виявити тварину, що сховалася серед людей, за 9 секунд у новій оптичній ілюзії. Перевірити свою уважність пропонує видання Daily Star.

Важливо
Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)
Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі й мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Подібні головоломки не завжди легко розгадати, адже часто все змішується в одне ціле. Але якщо у вас вийде знайти панду серед людей, то у вас ідеальний зір. Однак творці картинки дають лише 9 секунд на виконання поставленого завдання. Тож поставте таймер і подивіться, як швидко ви зможете розгадати цю візуальну головоломку.

Візуальна головоломка, тест, завдання, перевірка зору, перевірка уважності, зорова пам'ять, перевірити IQ, панда серед людей Fullscreen
Перевірте свою уважність
Фото: buzzfeed

На знімку ви бачите групу студентів, що складається з чоловіків і жінок. Але якщо уважно придивитися до фотографії, то можна помітити, що десь там причаїлася панда.

Стверджується, що тільки 1% людей може вирішити цю головоломку. Таке завдання може послужити хорошим тестом для перевірки вашої уважності та вашого IQ.

Все ще намагаєтеся? Щоб почати пошук ведмедя, спробуйте уважно подивитися в праву центральну частину зображення. Можливо, ви побачите чорно-білу панду, що сховалася між людьми.

Прокрутіть сторінку нижче, щоб дізнатися відповідь.

Візуальна головоломка, тест, завдання, перевірка зору, перевірка уважності, зорова пам'ять, перевірити IQ, панда серед людей Fullscreen
Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням
Фото: buzzfeed

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.