У вас 9 секунд: тільки 1% людей може знайти панду, яка ховається серед людей (фото)

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

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Лише 1% людей може виявити тварину, що сховалася серед людей, за 9 секунд у новій оптичній ілюзії. Перевірити свою уважність пропонує видання Daily Star.

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Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі й мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Подібні головоломки не завжди легко розгадати, адже часто все змішується в одне ціле. Але якщо у вас вийде знайти панду серед людей, то у вас ідеальний зір. Однак творці картинки дають лише 9 секунд на виконання поставленого завдання. Тож поставте таймер і подивіться, як швидко ви зможете розгадати цю візуальну головоломку.

Перевірте свою уважність Фото: buzzfeed

На знімку ви бачите групу студентів, що складається з чоловіків і жінок. Але якщо уважно придивитися до фотографії, то можна помітити, що десь там причаїлася панда.

Стверджується, що тільки 1% людей може вирішити цю головоломку. Таке завдання може послужити хорошим тестом для перевірки вашої уважності та вашого IQ.

Все ще намагаєтеся? Щоб почати пошук ведмедя, спробуйте уважно подивитися в праву центральну частину зображення. Можливо, ви побачите чорно-білу панду, що сховалася між людьми.

Прокрутіть сторінку нижче, щоб дізнатися відповідь.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: buzzfeed

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.