Подвела записка: в США грабитель случайно раскрыл имя и фамилию кассиру (видео)

По словам спецагента ФБР, подобные курьезные ограбления не такая уж редкость — люди не умеют быть внимательными к конфиденциальной информации.

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Житель штата Огайо был арестован после того, как попытался ограбить отделение банка U.S. Bank в Кливленде. Об этом сообщает Daily Mail.

Майкл Харрелл 54 лет вручил кассиру записку, в которой не только было написано, что это ограбление, поэтому он советует не причинять никому вреда. На обороте листочка, который мужчина использовал в этот же день в Бюро транспортных средств штата, были написаны его имя, фамилия и даже адрес.

Как пишет издание, кассир сначала отдала грабителю 206 долларов, а затем позвонила в полицию и сообщила о происшествии. Поэтому грабителю не помогли ни бейсболка, ни попытки укрыться от камер наблюдения.

Кроме того, согласно полицейскому отчету, кассир рассказала властям, что Харрелл был постоянным клиентом банка и часто приходил просить аванс наличными. Она даже назвала его по имени, когда передавала деньги.

Специальный агент ФБР Вики Андерсон подчеркнула, что подобные "неудачные грабежи" на самом деле случаются не так уж редко.

"У нас были случаи, когда люди роняли на выходе вещи, которые явно раскрывали информацию о них. Например, сотовые телефоны, в которых была вся идентификационная информация", — добавила спецагент.

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Ранее Фокус писал, что в Британии банда ворвалась на склад с деньгами и унесла 5 миллионов фунтов стерлингов. Преступление было тщательно спланировано. Грабители проникли в охраняемый склад с наличкой, предназначенной для банков и пунктов выдачи денег. Они попали внутрь, пристегнув себя к днищу грузовика.

Напомним, Фокус сообщал: мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки, но ему разрешили оставить все себе.

Также стало известно, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке.