Вещий сон о джекпоте: женщина проснулась и стала миллионершей (фото)

Мужчина, который победил в лотереи, разбудил спящую жену и сообщил ей радостную новость. Однако женщина находясь в оцепенении от прерванного сна, не обратила на это внимания и быстро вернулся ко сну.

Related video

Джин Вольтуис из США приснился яркий сон, будто она с мужем выиграла в лотерею 1 млн долларов, а когда женщина проснулась, то узнала, что это на самом деле случилось в реальности. Об этом пишет Daily Star.

Многие люди испытывали чувство, когда сон показался настолько реалистичным, что они были уверены, что это произошло на самом деле. Чаще всего это остается просто фантазиями, которые создал человеческий разум. Однако одна американка проснулась от сна, в котором она победила в лотерее. Проснувшись она узнала, что они только что выиграли семизначную сумму.

Важно

Хотела купить кофе: "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов

78-летний Чарльз Вольтуис и его жена Джин из города Иония, штат Мичиган, являются постоянными участниками лотереи Powerball и обязательно покупают билет на каждый тираж. В начале этого месяца пенсионер угадал пять белых шаров, но не был уверен в своей победе.

"Я позвонил дочери и попросил ее проверить и узнать, какой приз полагается за совпадение пяти номеров. Я услышал ее голос, который говорил, что я выиграл миллион долларов", — рассказал он сотрудникам Мичиганской лотереи.

Счастливый пенсионер разбудил спящую жену и сообщил ей, что они только что сорвали джекпот. Но Джин, находясь в оцепенении от прерванного сна, не обратила на это внимания, решив, что муж ее разыгрывает, и быстро вернулся ко сну.

Женщина проснулась и стала миллионершей Фото: Michigan Lottery

Когда она проснулась, то подумала, что ей приснился просто сумасшедший сон. Он казался настолько ясным, что она не была уверена, был ли он реальным или просто плодом ее воображения.

"Когда она открыла глаза, то сказала мне, что ей приснилось, будто мы выиграли в лотерею и я сказал, что мы и правда выиграли. Дорогая, это был не сон, мы выиграли 1 миллион долларов", — рассказал Чарльз.

2 октября в супермаркете Purks в Ист-Линкольне американец выбирая лотерейный билет выбрал числа 12, 26, 27, 43 и 47. На следующее утро его дочь помогла ему узнать радостную новость.

Теперь супружеская пара намерена купить на свой выигрыш новый комплект колес, а также погасить задолженность за дом.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки. Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

Также стало известно, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.