Віщий сон про джепот: жінка прокинулася і стала мільйонеркою (фото)

Чоловік, який переміг у лотереї, розбудив сплячу дружину і повідомив їй радісну новину. Однак жінка перебуваючи в заціпенінні від перерваного сну, не звернула на це уваги та швидко повернулася до сну.

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Джин Вольтуіс зі США наснився яскравий сон, ніби вона з чоловіком виграла в лотерею 1 млн доларів, а коли жінка прокинулася, то дізналася, що це насправді сталося в реальності. Про це пише Daily Star.

Багато людей відчували почуття, коли сон здався настільки реалістичним, що вони були впевнені, що це сталося насправді. Найчастіше це залишається просто фантазіями, які створив людський розум. Однак одна американка прокинулася від сну, в якому вона перемогла в лотереї. Прокинувшись вона дізналася, що вони щойно виграли семизначну суму.

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78-річний Чарльз Вольтуіс і його дружина Джин із міста Іонія, штат Мічиган, є постійними учасниками лотереї Powerball і обов'язково купують білет на кожен тираж. На початку цього місяця пенсіонер вгадав п'ять білих куль, але не був упевнений у своїй перемозі.

"Я зателефонував дочці й попросив її перевірити та дізнатися, який приз належить за збіг п'яти номерів. Я почув її голос, який говорив, що я виграв мільйон доларів", — розповів він співробітникам Мічиганської лотереї.

Щасливий пенсіонер розбудив сплячу дружину і повідомив їй, що вони щойно зірвали джекпот. Але Джин, перебуваючи в заціпенінні від перерваного сну, не звернула на це уваги, вирішивши, що чоловік її розігрує, і швидко повернувся до сну.

Жінка прокинулася і стала мільйонеркою Фото: Michigan Lottery

Коли вона прокинулася, то подумала, що їй наснився просто божевільний сон. Він здавався настільки ясним, що вона не була впевнена, чи був він реальним, чи просто плодом її уяви.

"Коли вона розплющила очі, то сказала мені, що їй наснилося, ніби ми виграли в лотерею, і я сказав, що ми й справді виграли. Дорога, це був не сон, ми виграли 1 мільйон доларів", — розповів Чарльз.

2 жовтня в супермаркеті Purks в Іст-Лінкольні американець, обираючи лотерейний білет, вибрав числа 12, 26, 27, 43 і 47. Наступного ранку його донька допомогла йому дізнатися радісну новину.

Тепер подружня пара має намір купити на свій виграш новий комплект коліс, а також погасити заборгованість за будинок.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.