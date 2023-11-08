"Не судите меня": женщина из Великобритании придумала необычный способ чистки унитаза (видео)

Эксперт по чистке Home Reimagined, у которой 411 700 подписчиков, рассказала, как использование таблеток для зубных протезов может оставить чистку унитаза в прошлом. Своей техникой она поделилась с пользователями сети.

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Чистка туалета, наверное, одна из самых неприятных домашних дел, но, к сожалению, ее приходится делать. Профессионал по уборке TikTok из Великобритании рассказала, как сделать унитаз блестящим и полностью удалить известковый налет и коричневые пятна благодаря простому и дешевому лайфхаку, сообщает Mirror.

В вирусном видео TikTok эксперт по чистке Home Reimagined, у которой на платформе 411 700 подписчиков, рассказала, как использование таблеток для зубных протезов может оставить чистку унитаза в прошлом. Своей техникой она поделилась с пользователями сети.

Она рекомендует добавить в унитаз одну или две таблетки для зубных протезов и оставить их на время от 10 до 30 минут, а затем почистить ершиком.

Рекомендуется также снять сиденье унитаза и очистить от осадка или скопившегося известкового налета.

Коробка таблеток для зубных протезов Steradent Active Plus 136 в магазине Boots стоит 5 фунтов стерлингов (220,75 грн), что составляет менее 4 пенсов (2,21 грн) за таблетку.

Это не единственный совет по чистке туалета, которым делятся пользователи сети. Миссис Хинч на Facebook обратилась с просьбой дать совет, как лучше всего избавиться от неприятного коричневого пятна в унитазе. Она объяснила: "Пожалуйста, не судите меня. Я пробовала так много вещей на этом унитазе: средства для удаления накипи, отбеливатель, белый уксус, бутылку колы, но ничто не меняет его. Я ненавижу это и хочу снова иметь красивый белый унитаз".

Коллеги-пользователи быстро предложили решения проблемы. "Таблетки Harpic плюс для удаления известкового налета. Каждую неделю я добавляю одну таблетку в унитаз, чтобы она выглядела блестящей", — посоветовал один из пользователей.

Кто-то еще согласился, что это отличный вариант, не требующий трудоемкой чистки. Он написал: "Единственное, что я нашел, — это таблетки Harpic. Это известковый налет, возникший в результате жесткой воды. Это происходит с унитазом моего сына. Одна таблетка Harpic, оставленная на пару часов, полностью избавляет от накипи, никакой очистки не требуется!".

Напомним, 11 октября сообщалось, почему нужно закрывать крышку унитаза перед смывом. Новое исследование ученых наконец-то поставило точку в многолетних спорах о том, что для чего нужна крышка унитаза и когда ее стоит использовать.