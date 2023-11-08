"Не судите меня": женщина из Великобритании придумала необычный способ чистки унитаза (видео)
Эксперт по чистке Home Reimagined, у которой 411 700 подписчиков, рассказала, как использование таблеток для зубных протезов может оставить чистку унитаза в прошлом. Своей техникой она поделилась с пользователями сети.
Чистка туалета, наверное, одна из самых неприятных домашних дел, но, к сожалению, ее приходится делать. Профессионал по уборке TikTok из Великобритании рассказала, как сделать унитаз блестящим и полностью удалить известковый налет и коричневые пятна благодаря простому и дешевому лайфхаку, сообщает Mirror.
В вирусном видео TikTok эксперт по чистке Home Reimagined, у которой на платформе 411 700 подписчиков, рассказала, как использование таблеток для зубных протезов может оставить чистку унитаза в прошлом. Своей техникой она поделилась с пользователями сети.
Она рекомендует добавить в унитаз одну или две таблетки для зубных протезов и оставить их на время от 10 до 30 минут, а затем почистить ершиком.
Рекомендуется также снять сиденье унитаза и очистить от осадка или скопившегося известкового налета.
Коробка таблеток для зубных протезов Steradent Active Plus 136 в магазине Boots стоит 5 фунтов стерлингов (220,75 грн), что составляет менее 4 пенсов (2,21 грн) за таблетку.
Это не единственный совет по чистке туалета, которым делятся пользователи сети. Миссис Хинч на Facebook обратилась с просьбой дать совет, как лучше всего избавиться от неприятного коричневого пятна в унитазе. Она объяснила: "Пожалуйста, не судите меня. Я пробовала так много вещей на этом унитазе: средства для удаления накипи, отбеливатель, белый уксус, бутылку колы, но ничто не меняет его. Я ненавижу это и хочу снова иметь красивый белый унитаз".
Коллеги-пользователи быстро предложили решения проблемы. "Таблетки Harpic плюс для удаления известкового налета. Каждую неделю я добавляю одну таблетку в унитаз, чтобы она выглядела блестящей", — посоветовал один из пользователей.
Кто-то еще согласился, что это отличный вариант, не требующий трудоемкой чистки. Он написал: "Единственное, что я нашел, — это таблетки Harpic. Это известковый налет, возникший в результате жесткой воды. Это происходит с унитазом моего сына. Одна таблетка Harpic, оставленная на пару часов, полностью избавляет от накипи, никакой очистки не требуется!".
@home_reimagined 3 toilet cleaning tricks you MUST do! 🚽 🧼 what is your favorite? #cleantok #cleaningtiktok #cleaninghacks #cleaningtips #bathroomcleaning ♬ Good Vibes (Instrumental) - Ellen Once Again
Напомним, 11 октября сообщалось, почему нужно закрывать крышку унитаза перед смывом. Новое исследование ученых наконец-то поставило точку в многолетних спорах о том, что для чего нужна крышка унитаза и когда ее стоит использовать.