"Не судіть мене": жінка з Великої Британії придумала незвичайний спосіб чищення унітазу (відео)
Експертка з чищення Home Reimagined, у якої 411 700 підписників, розповіла, як використання пігулок для зубних протезів може залишити чищення унітазу в минулому. Своєю технікою вона поділилася з користувачами мережі.
Чищення туалету, напевно, одна з найнеприємніших домашніх справ, але, на жаль, її доводиться робити. Професіонал з прибирання TikTok з Великої Британії розповіла, як зробити унітаз блискучим і повністю видалити вапняний наліт і коричневі плями завдяки простому і дешевому лайфхаку, повідомляє Mirror.
У вірусному відео TikTok експертка з чищення Home Reimagined, у якої на платформі 411 700 підписників, розповіла, як використання таблеток для зубних протезів може залишити чищення унітазу в минулому. Своєю технікою вона поділилася з користувачами мережі.
Вона рекомендує додати в унітаз одну або дві таблетки для зубних протезів і залишити їх на час від 10 до 30 хвилин, а потім почистити йоржиком.
Рекомендується також зняти сидіння унітазу й очистити від осаду або вапняного нальоту, що скупчився.
Коробка таблеток для зубних протезів Steradent Active Plus 136 у магазині Boots коштує 5 фунтів стерлінгів (220,75 грн), що становить менше 4 пенсів (2,21 грн) за таблетку.
Це не єдина порада з чищення туалету, якою діляться користувачі мережі. Місіс Хінч на Facebook звернулася з проханням дати пораду, як найкраще позбутися неприємної коричневої плями в унітазі. Вона пояснила: "Будь ласка, не судіть мене. Я пробувала так багато речей на цьому унітазі: засоби для видалення накипу, відбілювач, білий оцет, пляшку коли, але ніщо не змінює його. Я ненавиджу це і хочу знову мати гарний білий унітаз".
Колеги-користувачі швидко запропонували вирішення проблеми. "Таблетки Harpic плюс для видалення вапняного нальоту. Щотижня я додаю одну таблетку в унітаз, щоб вона виглядала блискучою", — порадив один із користувачів.
Хтось ще погодився, що це чудовий варіант, який не потребує трудомісткого чищення. Він написав: "Єдине, що я знайшов, — це таблетки Harpic. Це вапняний наліт, що виник внаслідок жорсткої води. Це відбувається з унітазом мого сина. Одна таблетка Harpic, залишена на кілька годин, повністю позбавляє від накипу, ніякого очищення не потрібно!".
@home_reimagined 3 toilet cleaning tricks you MUST do! 🚽 🧼 what is your favorite? #cleantok #cleaningtiktok #cleaninghacks #cleaningtips #bathroomcleaning ♬ Good Vibes (Instrumental) - Ellen Once Again
Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, чому потрібно закривати кришку унітазу перед змивом. Нове дослідження вчених нарешті поставило крапку в багаторічних суперечках про те, що для чого потрібна кришка унітазу і коли її варто використовувати.