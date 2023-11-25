Сороки прилетают на поклон: мужчина случайно создал "птичьего бога" (видео)

Джулио Куццилла узнал о том, что сорок можно отпугивать с помощью скульптуры совы, но ему не хотелось тратить на них много денег, и он сделал свою собственную из папье-маше и перьев.

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Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс попытался отвадить сорок от кошачьего корма с помощью самодельной скульптуры совы, но "случайно создал птичьего бога". Об этом мужчина сообщил в своем ролике в TikTok.

Джулио Куццилла рассказал, что узнал о том, что сорок можно отпугивать с помощью пугала совы, но ему не хотелось тратить на них много денег, и он сделал свою собственную из папье-маше и перьев. Ролик стал вирусным и быстро набрал боле 6,3 млн просмотров.

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По его словам, сначала сороки, похоже, боялись его скульптуры, но со временем стали подходить к ней и совершать действия, которые, по словам Куцциллы, похожи на "поклонение".

"Теперь я понимаю, что на самом деле это не сова, а скорее что-то другое. Я случайно создал сороку-бога", — написал Куццилла в комментарии к своему видеоролику в TikTok.

Гизела Каплан, заслуженный профессор по поведению животных из Университета Новой Англии, считает, что сороки на видеозаписи на самом деле не проявляют почтения к скульптуре совы, а издают территориальные призывы, пытаясь отпугнуть ее.

По словам Куцциллы, "правление" сорочьего бога закончилось, когда ураган разрушил идола. По его словам, теперь он полюбил птиц.

"Наблюдая за их выходками, невозможно не найти их довольно милыми. Мы даже назвали одного из малышей Рикки", — написал он.

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