Сороки прилітають на уклін: чоловік випадково створив "пташиного бога" (відео)

Джуліо Куццілла дізнався про те, що сорок можна відлякувати за допомогою скульптури сови, але йому не хотілося витрачати на них багато грошей, і він зробив свою власну з пап'є-маше і пір'я.

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Житель австралійського штату Новий Південний Уельс спробував відвадити сорок від котячого корму за допомогою саморобної скульптури сови, але "випадково створив пташиного бога". Про це чоловік повідомив у своєму ролику в TikTok.

Джуліо Куццілла розповів, що дізнався про те, що сорок можна відлякувати за допомогою опудала сови, але йому не хотілося витрачати на них багато грошей, і він зробив свою власну з пап'є-маше та пір'я. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 6,3 млн переглядів.

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За його словами, спочатку сороки, схоже, боялися його скульптури, але згодом стали підходити до неї і здійснювати дії, які, за словами Куццілли, схожі на "поклоніння".

"Тепер я розумію, що насправді це не сова, а скоріше щось інше. Я випадково створив сороку-бога", — написав Куццилла в коментарі до свого відеоролика в TikTok.

Гізела Каплан, заслужений професор з поведінки тварин з Університету Нової Англії, вважає, що сороки на відеозаписі насправді не виявляють поваги до скульптури сови, а видають територіальні заклики, намагаючись відлякати її.

За словами Куццилли, "правління" сорочиного бога закінчилося, коли ураган зруйнував ідола. За його словами, тепер він полюбив птахів.

"Спостерігаючи за їхніми витівками, неможливо не знайти їх досить милими. Ми навіть назвали одного з малюків Ріккі", — написав він.

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