Наступает на пряди: "реальная Рапунцель" похвасталась своими феноменальными волосами (фото)

Чтобы убрать в доме или выполнить любую другую бытовую работу, Виктория Мейбл часто собирает волосы в узелок и кладет в передние карманы своих брюк.

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Виктория Мейбл из Норвегии имеет феноменально длинные волосы. Недавно девушка рассказала своим 176 тысячам подписчиков в TikTok, как ей удается, несмотря на эту особенность, справляться с домашними делами.

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Блогерша говорит, что с годами "автоматически" выработала некоторые привычки. В частности она кладет волосы себе на коленки, когда садится. Это помогает избежать неудобных ситуаций в транспорте, ведь люди часто не замечают ее длинных локонов и садятся на них или прижимают своими вещами.

Чтобы убрать в доме или выполнить любую другую бытовую работу, Виктория часто собирает волосы в узелок и кладет в передние карманы своих брюках или держит их намотанными на левую руку.

А когда девушке приходится что-то поднимать с пола, то она сначала перекладывает волосы на одну сторону, потом наклоняется в другую и, наконец, медленно встает.

''Я не придумывала специально этих привычек — они просто возникли сами по себе, так как у меня всегда были длинные волосы'', — делится Мейбл.

Виктория Мейбл щеголяет роскошными волосами Фото: instagram//victoria.andreassen

Однако, несмотря на все старания, девушка призналась, что иногда все же наступает на свои пышные пряди.

"Эта привычка класть волосы в карман, по-моему, самая смешная", "Если бы у меня были такие длинные волосы, я бы ни за что на свете не распустила их на публике", "Я знаю, что это может показаться вам безумным, но почему бы не подумать о том, чтобы связать их в пучок?", "Она напоминает мне картину Яна Вермера "Девушка с жемчужной сережкой", "У меня похожая длина волос, и я заплетаю их в косички", — пишут в комментариях пользователи сети.

Видео Виктории Мейбл собрало более 2,1 миллиона просмотров, сотни тысяч лайков, комментариев и репостов.

Виктория Мейбл с подругами Фото: instagram//victoria.andreassen Виктория Мейбл с подругами

Напомним, ранее Фокус писал о Екатерине Демерс из Манчестера (штат Нью-Гемпшир, США), которая за 10 лет отрастила волосы, длина которых составляет 125 см, и стала живым воплощением сказочной Рапунцель. Немецкий бизнесмен хотел остричь девушку за $25 тысяч, однако когда она отказалась, предложил в 20 раз больше, но уже за право побрить ее налысо.

Кроме того, мы рассказывали о 8-летнем мальчике, который два года отращивал волосы, чтобы потом пожертвовать их на парики детям, облысевшим после химиотерапии. На такой шаг он решился после того, как у его сестры зафиксировали онкологическое заболевание.