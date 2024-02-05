Мужчина обнаружил "скрытое" отделение в тостере и уверен, что другие о нем не знают (фото)

Один из читателей признал, что знает о "секретной" функции тостера, но шел к такому открытию 15 лет.

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Пользователь одного из форумов был шокирован, обнаружив в нижней части своего тостера "скрытый" лоток. Он считает, что другие любители тостов не знают об этой удобной функции. Об этом он опубликовал пост в Reddit.

Обнаружив неожиданное отделение в предмете повседневного обихода, его владелец посчитал нужным поделиться такой находкой с другими. Он понял, что всю свою жизнь неправильно чистил тостер.

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Спустя время тостеры могут стать очень грязными из-за скопления крошек. Прежде автор поста считал, что достаточно отключить устройство от сети и вытряхнуть лишнее в мусорное ведро.

Однако есть гораздо менее замысловатый и эффективный способ сделать это, о чем он прежде понятия не имел. Аудитории Reddit он предложил "чистить лотки тостеров", о существовании которых до недавнего времени понятия не имел.

"Я не знал об этой штуке, обычно я просто отключаю от сети и вытряхиваю его в мусорное ведро. Так что, есть тостерные лотки, и уверен, что другие о них тоже не знают", — написал он.

Пользователь форума также поделился фотографией своего тостера, на которой показан выдвинутый лоток из устройства. На нем собираются все крошки, и остается их просто убрать и выбросить.

Выяснилось, что он был прав. Он не единственный, кто не знал о существовании более простого способа очистки тостера.

"Я не смотрел, но готов поспорить, что мой похож на верхушку яблока", — написал один человек.

Другой добавил: "Ого, я только что нашел крошек на целую буханку".

Скрытая функция тостера

"Очень странно, я только вчера сделал это впервые за долгое время. Кроме того, у нас может быть один и тот же тостер!" — написал еще один.

Кто-то признал, что шел к такому открытию 15 лет, еще один пользователь предупредил, что если своевременно не чистить лоток, это чревато пожаром.

По мнению эксперта из компании Morphy Richards, такая чистка нужно "хотя бы раз в неделю". Крошки в лотке могут дымиться или подгорать, потому это нужно делать регулярно.

Напомним, что мужчина обнаружил в мешке редкую монету стоимостью 9 тысяч евро.

Также сообщалось, что американец хранил в гараже инертную ядерную ракету, которую купил на распродаже.