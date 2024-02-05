Чоловік виявив "приховане" відділення в тостері і впевнений, що інші про нього не знають (фото)

Один із читачів визнав, що знає про "секретну" функцію тостера, але йшов до такого відкриття 15 років.

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Користувач одного з форумів був шокований, виявивши в нижній частині свого тостера "прихований" лоток. Він вважає, що інші любителі тостів не знають про цю зручну функцію. Про це він опублікував пост у Reddit.

Виявивши несподіване відділення в предметі повсякденного вжитку, його власник вирішив поділитися такою знахідкою з іншими. Він зрозумів, що все своє життя неправильно чистив тостер.

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Через деякий час тостери можуть стати дуже брудними через скупчення крихт. Раніше автор поста вважав, що досить відключити пристрій від мережі і витрусити зайве у відро для сміття.

Однак є набагато менш хитромудрий і ефективний спосіб зробити це, про що він раніше й гадки не мав. Аудиторії Reddit він запропонував "чистити лотки тостерів", про існування яких донедавна поняття не мав.

"Я не знав про цю штуку, зазвичай я просто відключаю від мережі й витрушую його у відро для сміття. Так що, є тостерні лотки, і впевнений, що інші про них теж не знають", — написав він.

Користувач форуму також поділився фотографією свого тостера, на якій показано висунутий лоток із пристрою. На ньому збираються всі крихти, і залишається їх просто прибрати та викинути.

З'ясувалося, що він мав рацію. Він не єдиний, хто не знав про існування простішого способу очищення тостера.

"Я не дивився, але готовий посперечатися, що мій схожий на верхівку яблука", — написав один чоловік.

Інший додав: "Ого, я щойно знайшов крихт на цілу буханку".

Прихована функція тостера

"Дуже дивно, я тільки вчора зробив це вперше за довгий час. Крім того, у нас може бути один і той самий тостер!" — написав ще один.

Хтось визнав, що йшов до такого відкриття 15 років, ще один користувач попередив, що якщо своєчасно не чистити лоток, це загрожує пожежею.

На думку експерта з компанії Morphy Richards, таке чищення потрібно "хоча б раз на тиждень". Крихти в лотку можуть диміти або підгорати, тому це потрібно робити регулярно.

Нагадаємо, що чоловік виявив у мішку рідкісну монету вартістю 9 тисяч євро.

Також повідомлялося, що американець зберігав у гаражі інертну ядерну ракету, яку купив на розпродажі.