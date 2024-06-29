Украина — по маслу, Чехия — по пиву: BILD назвал "нефутбольных" чемпионов Европы

Некоторые европейские страны получили от немецких журналистов виртуальные "кубки" за лидерство в своих сферах. Забавный "кубок" получила Австрия за самое большое потребление моющих средств.

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Безусловно для европейцев чемпионат по футболу Евро-2024 является знаковым событием, однако футбол — это еще не все в жизни. Журналисты немецкого BILD считают, что европейцы могут соревноваться не только на футбольном поле, но и в других сферах. В связи с этим издание опубликовало список "нефутбольных" чемпионов, в числе который и Украина.

В спортивных соревнованиях, таких как Чемпионат Европы по футболу, будет лишь один победитель, который после финала получит чемпионский кубок. Но, по мнению немецких журналистов, у каждой страны может быть кубок, но не по футболу, а в своей сфере. Чтобы наглядно это продемонстрировать, они показали забавные фото кубков для каждой страны, которая лидирует каждая в своей области.

У каждого из 24 участников чемпионата Европы есть дисциплина, в которой он превосходит остальных. Например, Украина, несмотря на войну, производит 5 миллионов тонн подсолнечного масла в год. То есть больше, чем во всех странах ЕС вместе взятых.

Украинский кубок по подсолнечному маслу Фото: bild.de

Любопытно противостояние двух европейских стран, которые славятся своими традициями пивоварения — Германия и Чехия. В этой дуэли победителями вышли чехи, которые в среднем выпивают 136 литров пива в год. В то время как каждый немец в среднем употребляет ежегодно лишь 92 литра.

"Пивной" кубок Чехии

Но жители Германии оказались лидерами по покупкам новых ксероксов и принтеров. Так немцы тратят в среднем 2,60 евро в год на оргтехнику, на втором месте — Дания с 1,40 евро.

Бельгия заняла первое место по количеству съеденного мороженого. В среднем каждый съедает там 11,5 кг мороженого в год, в Германии — вдвое меньше.

Бельгийский кубок по употребелнию мороженого

Австрия лидирует по мытью посуды. В среднем каждый австриец тратит на такие средства 13,5 евро в год, немец — лишь 10,7 евро.

Австрийский кубок в "дисциплине" моющих средств

Польша победила в первенстве по парфюму. Им регулярно пользуются 78% поляков.

Любопытно, что в список чемпионов попала и Грузия в достаточно специфическом первенстве. Оказалось, что жители этой кавказской страны лидируют в материнстве — первого ребенка там рожают в среднем в 25,9 лет — на четыре года раньше, чем в ФРГ.

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Напомним, сборная Украины по футболу в последнем матче Евро-2024 сыграла вничью с бельгийцами, и по результатам групповой стадии покинула турнир.