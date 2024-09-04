Самый смелый курьер: в США женщина доставила посылки клиентам во время торнадо (видео)

Тито и Молли Диас запечатлели на видео, как курьер Кайла ВанМенсел приехала к ним домой с посылками, когда на улице выла сирена и бушевал шторм.

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В США женщину-курьера Amazon назвали самой храброй в истории, ведь доставила клиентам посылки во время торнадо. Об этом пишет издание The Mirror.

В материале говорится, что курьер Кайла ВанМенсел превзошла все ожидания клиентов. Она рисковала своей жизнью и здоровьем, чтобы доставить посылки людям во время торнадо.

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Ее подвиг запечатлели на видео Тито и Молли Диас, у которых более 100 тысяч подписчиков в TikTok. Пара пряталась у себя дома, ведь в городе была объявлена тревога из-за сильного шторма. Они были очень удивлены, когда рядом с их домом припарковался фургон Amazon.

Тито увидел, выглянув в окно, как женщина несла две посылки. Он крикнул ей, чтобы она забыла о них и бежала в дом, ведь на улице шторм.

"Входите! Вы самый смелый водитель доставки Amazon", — воскликнул он, приветствуя женщину в своем доме. Мужчина спросил Кайлу, как ее зовут, а затем воскликнул.

Видео, которое было опубликовано в TikTok, набрало более 40 миллионов просмотров. Многие зрители отметили, что девушка заслуживает бонус от компании Amazon за преданность своей работе.

Напомним, в Испании туристам предлагают отдохнуть на курорте за 25 долларов. Городок Виго стал популярным туристическим местом среди иностранцев, в частности благодаря живописным пляжам с видом на горы, а также вкусными морепродуктами.

Также Фокус писал о том, что туристка призвала успеть посетить Венецию, пока та не ушла под воду. Исследования показывают, что ежегодно уровень воды в Венецианской лагуне растет на 0,5 см, а по прогнозам экспертов Венеция может оказаться под водой до 2150 года.