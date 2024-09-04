Найсміливіший кур'єр: у США жінка доставила посилки клієнтам під час торнадо (відео)

Тіто і Моллі Діас закарбували на відео, як кур'єр Кайла ВанМенсел приїхала до них додому з посилками, коли на вулиці вила сирена і вирував шторм.

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У США жінку-кур'єра Amazon назвали найхоробрішою в історії, адже доставила клієнтам посилки під час торнадо. Про це пише видання The Mirror.

У матеріалі йдеться, що кур'єрка Кайла ВанМенсел перевершила всі очікування клієнтів. Вона ризикувала своїм життям і здоров'ям, щоб доставити посилки людям під час торнадо.

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Її подвиг відобразили на відео Тіто і Моллі Діас, у яких понад 100 тисяч підписників у TikTok. Пара ховалася у себе вдома, адже в місті було оголошено тривогу через сильний шторм. Вони були дуже здивовані, коли поруч з їхнім будинком припаркувався фургон Amazon.

Тіто побачив, виглянувши у вікно, як жінка несла дві посилки. Він крикнув їй, щоб вона забула про них і бігла в дім, адже на вулиці шторм.

"Заходьте! Ви найсміливіший водій доставки Amazon", — вигукнув він, вітаючи жінку у своєму будинку. Чоловік запитав Кайлу, як її звати, а потім вигукнув.

Відео, яке було опубліковано в TikTok, набрало понад 40 мільйонів переглядів. Багато глядачів зазначили, що дівчина заслуговує на бонус від компанії Amazon за відданість своїй роботі.

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Також Фокус писав про те, що туристка закликала встигнути відвідати Венецію, поки та не пішла під воду. Дослідження показують, що щорічно рівень води у Венеціанській лагуні зростає на 0,5 см, а за прогнозами експертів Венеція може опинитися під водою до 2150 року.