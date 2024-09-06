Раскрыл секрет: мужчина впервые сварил сгущенное молоко и удивил соцсети (видео)

Мужчина опубликовал у себя в TikTok видео, на котором он сварил банку сгущенного молока. По его словам, у него вышла вкуснейшая "карамель".

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Мужчина заявил, что в течение 40 лет жизни не знал о том, что сгущенное молоко можно варить. Он не мог поверить, что этот продукт, опустив в кипящую воду на 3 часа, можно превратить в "карамель". Об этом пишет издание The Mirror.

"Очевидно, ты делаешь карамель из сгущенного молока с сахаром", — рассказал мужчина в видео, которое он опубликовал у себя в TikTok.

По его словам, он был по-настоящему шокирован этим фактом.

"Ух ты, это лучшая карамель, которую я когда-либо пробовал", — сказал он.

Мужчина снял верхнюю часть банки и показал зрителям, отметив, что гордится тем, что получилось.

В комментариях пользователи отметили, что делают это уже много лет.

"Я делаю это в течение 3 часов, всегда следя и следя за тем, чтобы банка оставалась полностью погруженной в воду. Она может взорваться вам в лицо, если вы не будете осторожны", — отметил один из пользователей.

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