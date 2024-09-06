Розкрив секрет: чоловік уперше зварив згущене молоко і здивував соцмережі (відео)
Чоловік опублікував у себе в TikTok відео, на якому він зварив банку згущеного молока. За його словами, у нього вийшла дуже смачна "карамель".
Чоловік заявив, що протягом 40 років життя не знав про те, що згущене молоко можна варити. Він не міг повірити, що цей продукт, опустивши в киплячу воду на 3 години, можна перетворити на "карамель". Про це пише видання The Mirror.
"Очевидно, ти робиш карамель зі згущеного молока з цукром", — розповів чоловік у відео, яке він опублікував у себе в TikTok.
За його словами, він був по-справжньому шокований цим фактом.
"Ух ти, це найкраща карамель, яку я коли-небудь пробував", — сказав він.
Чоловік зняв верхню частину банки і показав глядачам, зазначивши, що пишається тим, що вийшло.
У коментарях користувачі зазначили, що роблять це вже багато років.
"Я роблю це протягом 3 годин, завжди стежачи за тим, щоб банка залишалася повністю зануреною у воду. Вона може вибухнути вам в обличчя, якщо ви не будете обережні", — зазначив один із користувачів.
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